Dortmund: Mann (24) in Nordstadt niedergestochen – Lebensgefahr!

Schreckliche Bluttat in Dortmund! Am Montagnachmittag (28. Oktober) gab es auf der Uhlandstraße in der Nordstadt eine heftige Auseinandersetzung. Ein Mann (24) erlitt eine schwere Stichverletzung.

Wie ein Sprecher der Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN bestätigte, konnte Lebensgefahr bei der Person zunächst nicht ausgeschlossen werden. Ob die Stichverletzung durch ein Messer hinzugefügt wurde, ist bislang noch unklar.

Bluttat in Dortmund! Foto: Wickern / News4 Video-Line TV

Dortmund: Polizei ermittelt

Die Polizei sperrte den Tatort unweit des Dietrich-Keuning-Parks ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.

Am Abend des Tattags gab es Entwarnung: Der 24-Jährige ist „nur“ schwer verletzt, in einer Polizeimeldung war von Lebensgefahr keine Rede mehr.

So beschreibt die Polizei den Täter

Nach ersten Erkenntnissen gerieten gegen 16 Uhr zwei Männer im Bereich des Dietrich-Keuning-Parks verbal aneinander. Der Streit verlagerte sich auf den Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Uhlandstraße, wo der Tatverdächtige plötzlich ein Messer zog und auf den 24-Jährigen einstach. Anschließend flüchtete er in südliche Richtung.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Circa 50 Jahre alt, etwa 1,78 Meter groß, stabile Statur mit Bauchansatz, nordafrikanischer Phänotyp, weißer getrimmter Vollbart, Brillenträger, bekleidet mit einer blauen Bomberjacke, hellen Jeans und einer dunklen Kappe. Er sprach gutes Deutsch mit Akzent. Außerdem soll er ein dunkles Fahrrad mit sich geführt haben. Der 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.