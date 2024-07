Dortmund: Streit in Nordstadt-Bar eskaliert – plötzlich fällt ein Schuss!

Üble Szenen am späten Sonntagabend (14. Juli) in einer Bar in Dortmund. Nach Angaben der Polizei Dortmund sind zahlreiche Einsatzkräfte kurz nach 22 Uhr mit einem größeren Aufgebot in die Nordstadt ausgerückt.

Denn in einer Bar an der Münsterstraße, Ecke Lotzingstraße war ein Streit ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigte, kam dabei auch eine Schusswaffe zum Einsatz! Mindestens zwei Personen sollen sich schwer verletzt haben.

Dortmund: Schuss in Nordstadt-Bar!

Ein lauter Knall erschütterte die Nordstadt im Bereich der Haltestelle Lortzigstraße am späten Sonntagabend. Es war ein Schuss, der sich im Streit in einer nahegelegenen Bar gelöst hatte. Ob gezielt oder unabsichtlich – das sei nach Angaben des Dortmunder Polizei-Sprechers noch Gegenstand der Ermittlungen.

Fest steht: „Durch die Schussabgabe wurde niemand verletzt“, stellte der Sprecher klar. Die brutale Auseinandersetzung forderte trotzdem ihren Tribut. So sollen mindestens zwei Personen schwere Verletzungen davongetragen haben. Sie wurden nach Informationen von DER WESTEN vom Rettungsdienst erstversorgt und kamen anschließend ins Krankenhaus.

Was steckt hinter dem Streit in der Nordstadt

Die Hintergründe der Auseinandersetzungen waren am frühen Montagmorgen noch unklar. Auch wie viele Menschen in den Streit verwickelt waren, ist noch unklar.

Die Einsatzkräfte sollen vor Ort den mutmaßlichen Schützen festgenommen haben. Der Mann soll im Streit eine Verletzung im Gesicht davongetragen haben. Woher diese stammt und in welcher Beziehung der Mann zu den anderen Streithähnen stammte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.