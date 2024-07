Dortmund: Passant betritt Straße – wenig später schwebt er in Lebensgefahr

Straßenbahn-Unglück in Dortmund! Am Sonntagmittag (14. Juli) ist ein Fußgänger auf der Evinger Straße im Stadtteil Lindenhorst mit einer Straßenbahn kollidiert. Er schwebt nun in Lebensgefahr, wie die Polizei in einer aktuellen Mitteilung bekannt gibt.

Nach ersten Erkenntnissen betrag der Dortmunder um 11.24 Uhr die Straße. Dabei soll er nicht auf den Verkehr geachtet haben. Es kam zum heftigen Unglück. Trotz Notbremsung, konnte der Straßenbahnfahrer, ein 57-jähriger Dortmunder, das Unglück nicht mehr verhindern. Die Bahn erfasste den Passanten – mit üblen Folgen.

Dortmund: Fahrer leistet Erste Hilfe

Wie Zeugen später angaben, habe der Passant auf die Warnsignale des Bahnfahrers nicht reagiert. Es kam, wie es kommen musste. Nach dem Unglück leistete der 57-jährige Fahrer umgehend Erste Hilfe. Er wurde später psychologisch betreut.

Zeugen hatten außerdem einen Rettungsdienst alarmiert, der den lebensgefährlich verletzten Mann noch vor Ort versorgten. Sie transportierten ihn in ein Krankenhaus, wo aufgrund der Schwere seiner Verletzungen umgehend notoperiert werden musste. Weitere Angaben zur Identität des Verunglückten machte die Polizei Dortmund bislang nicht.

Ein Mann schwebt nach einem Straßenbahnunglück in Dortmund in Lebensgefahr! Foto: Mauermann / News 4 Video-Line TV

Dortmund: Evinger Straße nach Unfall stundenlang gesperrt

Doch auch für den Verkehr hatte der Sraßenbahn-Unfall üble Folgen. Die Polizei Dortmund sperrte die Evinger Straße während der Unfallaufnahme stundenlang ab. Erst ab 14.04 Uhr konnte sie wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Ermittlungen zum Unglück in Dortmund dauern an. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team sei in die weiteren Untersuchungen involviert.