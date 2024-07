Dortmund: Verwirrung um 15-jährigen Vermissten! Polizei macht unfassbare Entdeckung

Am Samstag (13. 07.) zog die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Dortmund ihre Bahnen, bis sie schließlich auf einen 15-Jährigen stieß. Kurzerhand kontrollierten sie den minderjährigen Jugendlichen, bis sie schließlich eine unfassbare Erkenntnis ereilt.

Der Junge, den sie da vor sich stehen hatten, galt eigentlich als vermisst. Was es damit auf sich hatte…

Dortmund: Vermisster Jugendlicher taucht wieder auf

Am Samstagnachmittag gegen 17:20 Uhr gabelte die Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof einen 15-Jährigen auf. Während die Einsatzkräfte seine Personalien überprüfen ließen, stellte sich schließlich heraus: Der mazedonische Junge gilt als vermisst und das Polizeipräsidium Bochum lässt nach dem Jugendlichen suchen. Kurzerhand beschloss die Bundespolizei, den Jungen aus Herne zu den entsprechenden Wachräumen am Hauptbahnhof Dortmund zu bringen.

„Im Zuge der Zuführung versuchte er seinem Begleiter einen Schlagring zu übergeben, welchen der Vermisste mit sich führte“, heißt es in einer Pressemeldung der Polizeidirektion Sankt Augustin. Dabei handelt es sich um eine Nahkampfwaffe, die in der Regel aus Metall besteht und mit mehreren Öffnungen für die Finger versehen ist, die unter anderem zur Befestigung an der Hand dienen. Die Einsatzkräfte stellten die Waffe schließlich sicher.

Wieso der 15-Jährige einen solchen Schlagring bei sich trug, ist bislang unklar. Und wieso die Einsatzkräfte den Vermissten einfach so am Hauptbahnhof Dortmund aufgefunden haben? Verwirrung beim Einsatz!

„Nach Rücksprache mit der zuständigen Kriminalwache erwies sich die Vermisstenfahndung als veraltet“, heißt es in der Pressemeldung weiter. Inzwischen konnte die zuständige Wohngruppe des Jungen verständigt werden, die den 15-Jährigen schließlich abholten.

Nun läuft gegen den Jugendlichen ein Ermittlungsverfahren wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetzt.