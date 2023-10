Dortmund: Kinder wollen Straßenbahn erreichen – und werden von Auto erfasst

In Dortmund kam es am Freitag (20. Oktober) zu zwei ähnlichen Unfällen, bei denen Kinder angefahren wurden. Der Grund beim ersten Unfall war wohl, dass zwei Kinder unbedingt noch eine Straßenbahn erreichen wollten und dadurch nicht mehr richtig auf den Verkehr achteten, sodass die Kinder in der Folge von einem Auto erfasst wurden. Beim zweiten Unfall ist die Ursache noch unklar.

Dortmund: So kam es zum Unfall

Laut Informationen der Polizei Dortmund wollten zwei Kinder am Freitagmorgen (20. Oktober) um 7.22 Uhr die Brambauerstraße in Dortmund-Brechten überqueren, um noch rechtzeitig ihre Straßenbahn zu erreichen. In diesem Moment kam es zu dem schlimmen Unfall, als eine Autofahrerin die beiden 11-jährigen Kinder (ein Junge und Mädchen) auf der Straße anfuhr.

Nach übereinstimmenden Aussagen von Zeuginnen und Zeugen am Unfallort sei die 32-jährige Autofahrerin mit ihrem Audi bei grünem Licht über die Ampel gefahren. Die beiden 11-jährigen Schulkinder hingegen sollen die Ampel für Fußgänger bei Rotlicht überquert haben.

Dortmund: Grund für den Unfall wohl die Straßenbahn

Zu dem Zeitpunkt des Unfalls hielt auf der gegenüberliegenden Seite eine Straßenbahn. Offenbar wollten die beiden Schulkinder die Bahn erreichen und liefen dabei ohne richtig zu gucken auf die Straße, wo sie dann von der Audi-Fahrerin erfasst wurden.

Die beiden verletzten Kinder wurden noch am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Unfallaufnahme war die Brambauerstraße bis 8.30 Uhr gesperrt.

Dortmund: Weiteres Kind wurde angefahren

Am Freitagmittag (20. Oktober) ereignete sich ein ähnlich schlimmer Unfall und das ebenfalls in Dortmund. Auf der Lütgendortmunder Straße erfasste eine Autofahrerin (79) gegen 12.25 Uhr ein 13-jähriges Mädchen, welches zunächst auf dem Gehweg stand und dann auf die Straße lief.

Das 13-jährige Mädchen lief an der Bushaltestelle Dortmund-Lütgendortmund auf der Straße, als sie von dem Passat der Seniorin erfasst wurde.

Das schwerverletzte 13-jährige Mädchen wurde nach der Erstversorgung am Unfallort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Lütgendortmunder Straße war für die Unfallaufnahme bis 13.26 Uhr gesperrt.