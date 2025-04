NRW: Mann gerät mit Auto in den Gegenverkehr – tot!

Schrecklicher Unfall in Goch (NRW)! Ein Mann geriet mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Reanimationsversuche scheiterten. Der Fahrer starb noch am Unfallort.

Das Unglück geschah am Montag (7. April) gegen 14.30 Uhr: Die Polizei wurde über einen Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen auf dem Nordring in Goch (NRW) informiert. Der 84-jährige Unfallverursacher überlebte nicht.

Goch (NRW): Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt

Der Mann aus Goch war mit seinem Toyota Auris auf dem Nordring aus Richtung Asperdener Straße kommend in Richtung Hervorster Straße unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er mit zwei anderen Fahrzeugen zusammen.

Während die Fahrer dieser beiden Autos unverletzt blieben, wurde der Mann bewusstlos und musste an Ort und Stelle reanimiert werden. Leider blieben die Bemühungen umsonst. Der Mann verstarb an der Unfallstelle.

Goch (NRW): Der Nordring wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt

Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Kleve herangezogen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der polizeiliche Opferschutz wurde zur Benachrichtigung und Betreuung der Angehörigen des Verstorbenen herangezogen. Der Nordring wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 19.30 Uhr gesperrt.

