Dortmund: Riesen-Demo gegen AfD in der Innenstadt – Sperrungen am Hauptbahnhof

Dortmund setzt ein Zeichen – und wer in die City oder zum Hauptbahnhof will, braucht viel Geduld. Am Samstag (20. Januar) startet um 15 Uhr hinter dem Hauptbahnhof auf dem Platz vor der Steinwache eine Riesen-Demo des DGB Dortmund. Das Motto: „Das neue Braun ins Blau“, richtet sich gegen die AfD.

Die Polizei kündigt bereits im Vorfeld großräumige Sperrungen an. Die Demo soll vom Hauptbahnhof aus über die Grüne Straße, Brinkhoffstraße und Königswall zum Platz der deutschen Einheit führen. Erwartet werden mehrere tausend Teilnehmer, die Innenstadt von Dortmund wird quasi lahm gelegt.

Dortmund: Riesen-Demo in der Innenstadt

Vor allem am Nachmittag wird man mit dem Auto wohl kaum durchkommen. Die Polizei schließt sogar eine komplette Sperrung des Königswalls nicht aus. „Bitte weichen Sie wenn möglich auf öffentliche Verkehrsmittel aus, um in die Innenstadt zu gelangen“, lautet der polizeiliche Appell an alle, die am Samstag in die Dortmunder City wollen.

Eine weitere Demo für die Solidarität mit der Ukraine startet ab 12 Uhr vom Friedensplatz. Von dort geht es über die Hansastraße auf den Hohen Wall wieder zurück zum Friedensplatz. Auch in Dorstfeld ist eine Anti-AfD-Demo angemeldet.

Erwartet werden auf beiden Protestzügen rund 150 Teilnehmer. Die Strecke beginnt am S-Bahnhof Dorstfeld-Süd, verläuft dann durch Dorstfeld zur Abschlusskundgebung am S-Bahnhof Dorstfeld.