Anti-AfD-Demo in Essen: Zwischenfall sorgt für Schock-Moment – Teilnehmer verletzt

Am Sonntagnachmittag (18. Februar) versammelten sich laut Veranstaltern rund 15.000 Menschen am Jakob-Funke-Platz, um gemeinsam von dort aus ihren Marsch zu starten. Laut Polizei seien es „nur“ 6.ooo Menschen gewesen. Die Demo-Teilnehmer wollten ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen und eine deutliche Botschaft an die AfD senden.

Die Route startete am Berliner Platz und sollte die Stationen Hindenburgstraße, Vereinsstraße, II. Hagen, Theaterplatz, Hirschlandplatz, III. Hagen, An der Reichsbank, Hauptbahnhof, Huyssenallee, Friedrichstraße und Bismarckstraße passieren, ehe man wieder am Ausgangpunkt, nämlich dem Jakob Funke-Platz, ankam.

Begleitet wurde die Anti-AfD-Demo in Essen von der Polizei. Doch bei etwas mehr als der Hälfte der Strecke kam es zu einem tragischen Zwischenfall.

Anti-AfD-Demo in Essen: Unfall sorgt für kurzen Schock-Moment

Mehrere Tausend Menschen liefen mit Bannern, Fahnen und großen Slogans über die Straße. Während des Marsches kam es zu Verkehrseinschränkungen. Die Polizei Essen achtete darauf, dass es zu keinen Ausschreitungen kam und die Sicherheit der Teilnehmer gewahrt wurde.

Auch die „WAZ“ begleitete die Anti-AfD-Demo in Essen ebenfalls von Anfang bis Ende mit. Und berichtete gegen etwa kurz nach 18 Uhr von einem tragischen Unfall. Die Rede war von einem Polizeimotorrad, das an der Kreuzung Huyssenalle/Rüttenscheider/Friedrichstrasse versehentlich einen Demonstranten angefahren habe. Auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte ein Polizeisprecher: „Es ist zu einem Verkehrsunfall gekommen, der gerade aufgenommen wird. Die Ursache dazu wissen wir noch nicht.“ Zu möglichen Verletzten konnte man zu diesem Zeitpunkt noch keine Auskunft geben.

Gegen 19.30 Uhr brachte eine Polizeimeldung dann Licht ins Dunkle. Tatsächlich wurde bei dem Crash ein 77-jähriger Essener leicht verletzt. Der Mann musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die genaue Unfallursache werde noch ermittelt.

Bis auf diesen Zwischenfall sei die Anti-AfD-Demo aber ohne besondere Vorkommnisse und störungsfrei über die Bühne gelaufen. Nach einer Abschlusskundgebung am Jakob-Funke-Platz wurde die Versammlung „Zusammen gegen Rechts“ gegen 19.20 Uhr wieder aufgehoben.