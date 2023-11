Dortmund: Neuer Shop eröffnet in der City – DARAUF können Kunden sich freuen

Geschäfte in der Dortmunder Innenstadt kommen und gehen. Neueröffnungen sind an der Tagesordnung, auf der anderen Seite schließen immer wieder Läden, wie zum Beispiel der „Adidas Originals“-Shop in der Thier-Galerie (wir berichteten hier <<<). Doch nun will sich eine ganz besondere Kette in der Stadt niederlassen, die in Nordrhein-Westfalen bereits sehr beliebt ist.

+++ Aldi eröffnet Filiale in Dortmund – Kunden winkt Mega-Gutschein! +++

Shoppingfans aus Dortmund dürfen sich freuen: Nach Angaben der „WAZ „plant die niederländische Kette „Dille und Kamille“ die Eröffnung einer Filiale in der City.

Dortmund: Niederländische Filiale nicht die erste in NRW

Die Kette, die ihren Ursprung bei unseren Nachbarn in den Niederlanden hat, begeistert längst viele NRWler. Das Sortiment des Ladens ist vielfältig: Von Küchenartikeln über Lebensmittel bis hin zu Pflanzen ist für jeden etwas dabei. Ein Thema steht dabei im Mittelpunkt: Nachhaltigkeit.

Eine „Dille und Kamille“ Filiale gibt es im Ruhrpott bereits: In Bochum. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

„Dille und Kamille“ beschreibt sich selbst mit den Worten: „Wir möchten Menschen dazu inspirieren, bewusst und in Harmonie miteinander, miteinander und mit der Natur zu leben. Das tun wir unter anderem mit unserem umfangreichen Sortiment für Haus, Garten und Küche. Zeitlos schön und aus Materialien der Natur hergestellt – ’natürliche Schlichtheit‘ nennen wir das.“ Mehr Informationen zu dem Sortiment findest du in diesem Artikel der „WAZ“.

Wo und wann ist die neue Filiale geplant?

Wo genau die neue Filiale geplant ist, ist bislang noch nicht bekannt. Auf Anfrage der „WAZ“ äußerte sich die Geschäftsführung wie folgt: „Viele Läden ziehen in Shoppingmalls. Wir gehen aber immer in die Innenstadt“. Ein erster Hinweis, der darauf schließen lässt, wo es bald eine Neueröffnung zu feiern gibt.

Das könnte dich auch interessieren:

Auch das „Wann“ ist noch nicht ganz klar. Auf der Website wird das zweite Quartal 2024 für die Filiale in Dortmund angepeilt, genauere Informationen gibt es noch nicht. Aber die WAZ hat schon herausgefunden: „Dille und Kamille“ sucht auf ihrer Website bereits Personal für die Dortmunder Filiale. Mal sehen, wann es soweit ist!