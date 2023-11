Die Morgensonne kämpft sich gerade über die Dächer Dortmunds, als ein Aufbruch in der Stadt am Horizont liegt. Ein neuer Tag, eine neue Chance – aber für die, die lieber im warmen Bett verweilen, wird das Glück am Mittwoch (22. November) nicht lächeln. Ein Spektakel steht bevor: Die Eröffnung des neuen Aldi-Markts im Dortmunder Westen.

Doch das ist nicht nur der Start einer neuen Einkaufsgelegenheit; es ist eine Schatzsuche der besonderen Art, und wer zu spät kommt, könnte den Jackpot verpassen.

Aldi eröffnet Filiale in Dortmund – Kunden winkt Mega-Gutschein!

Dortmund-Marten wird zum Schauplatz einer morgendlichen Odyssee, wenn Aldi Nord am 22. November seine Pforten an der Schulte-Heuthaus-Straße 54 öffnet. Die Schlangen werden sich bilden, noch bevor die Türen zum Einkaufsparadies aufgehen. Warum? Weil die ersten 100 Schatzsucher ein Rubbellos erhalten, ein goldenes Ticket zu verlockenden Überraschungen, wie die „RN“ berichtet. Ein Willkommensgeschenk, mit dem Aldi Nord die Vorfreude auf den neuen Markt anheizt.

Es warten „attraktive Sofortgewinne“ auf die Kunden. Doch das ist erst der Anfang. Der Hauptpreis ist der wahre Köder: Ein Aldi-Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro. Ein verlockendes Versprechen, das die Glücklichen zu einem Einkaufsrausch einlädt, bei dem der Warenkorb kaum Grenzen kennt.

Für Verlierer gibt es einen Trostpreis

Für die, die nicht das große Los ziehen, gibt es dennoch einen Trostpreis, der den Magen und die Seele wärmt. Gratis-Bratwürste, frische Waffeln und heißer Kaffee versüßen selbst den vermeintlichen Pechvögeln den Morgen. Doch nicht nur das Gewinnspiel und die kulinarischen Köstlichkeiten dürften für Begeisterung sorgen.

Der neue Aldi-Markt trumpft mit einer vergrößerten Verkaufsfläche von beeindruckenden 1.400 Quadratmetern auf. Ein Eldorado für Schnäppchenjäger, die sich auf ein breiteres Sortiment an frischen Lebensmitteln freuen dürfen. Die Botschaft von Aldi Nord ist klar: Hier wird nicht nur eingekauft, sondern gefeiert. Die Eröffnung ist der Startschuss für ein neues Einkaufserlebnis in Dortmund-Marten, mit breiteren Gängen und einer größeren Auswahl.