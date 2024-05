Dortmund sorgt für Neueröffnungs-Hammer – Kunden fallen aus allen Wolken

Viele Menschen aus Dortmund haben sich sicherlich schon gefragt, wann es so weit sein wird. Monatelang war nur eine große Baustelle zu sehen. Aber jetzt ist es offiziell. In Dortmund gibt es einen Neueröffnungs-Hammer. Kunden können gespannt sein, denn hier eröffnet ein hochmodernes Vorzeigeobjekt.

Dortmund: Hier entsteht eine moderne Decathlon-Filiale

Vor knapp sieben Monate hatte die „alte“ Decathlon-Filiale an der Schleestraße geschlossen. Grund dafür war, dass die älteste Decathlon-Filiale Deutschlands modernisiert werden sollte. Und das ist mehr als gelungen. Denn nach dem Umbau wurde aus der alten Filiale ein echtes Vorzeigeobjekt, berichten die „Ruhr Nachrichten“.

Laut Decathlon wird in Dortmund einer der ersten Decathlon-Filialen in Deutschland stehen, in der die neue Markenidentität erlebbar sein wird. Von der Modernisierung können sich Kunden ab Donnerstag (2. Mai) überzeugen.

Dortmund: Kunden können jetzt auf 30.000 qm einkaufen gehen

Pünktlich um neun Uhr sollen sich am Donnerstag, nach insgesamt sieben Monaten Umbauzeit, die Türen zur neuen Sportwelt öffnen. Kunden haben dann die Möglichkeit, auf 3.300 Quadratmetern einkaufen zu gehen.

Bereits am Freitag (27. April) hatte die „provisorische Filiale“ geschlossen. Diese hatte nur wenige Meter von dem neuen Decathlon-Haus entfernt gelegen. Für die Neueröffnung wurde alles gegeben. So wurden noch am Dienstag (30. April) die letzten notwendigen Arbeiten durchgeführt.

Die neue Nutzung auf dem Gelände des ehemaligen Real-Marktes nimmt immer mehr Formen an. Bei dem abgeschlossenen Umbau der modernen Decathlon-Filiale handelt es sich um einen weiteren Anbieter, der seinen Umbau auf dem alten Real-Gelände abgeschlossen hat. Die Eröffnungstage sind von Donnerstag (2. Mai) bis Samstag (4. Mai) geplant. In diesem Zeitraum sind kleine Aktionen für die Kunden vorgesehen.

In diesem Sommer soll außerdem noch der „Marktkauf“ in unmittelbarer Nachbarschaft eröffnen. Wenn alles nach Plan verläuft, dann wird der Umbau des ehemaligen Real-Marktes also noch in diesem Jahr abgeschlossen sein.