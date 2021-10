Dortmund: Neues Musical wird aufgeführt – dieser Star spielt die Hauptrolle

Vorhang auf für ein neues Musical in Dortmund!

Im Theater Dortmund kommt es zu einer Premiere. Die Besetzung kann sich sehen lassen.

Dortmund: Neues Musical „Berlin Skandalös“ – Eine Reise in die 20er Jahre

Die Künstler dürfen nach der langen Corona-Zwangspause endlich wieder ihrer Arbeit nachgehen und die Menschen mit Tanz und Gesang unterhalten.

Ab dem 22. Oktober wird im Dortmunder Opernhaus ein neues Musical aufgeführt. Unter dem Titel „Berlin Skandalös“ wollen die Darsteller ihr Publikum auf eine kleine Zeitreise in die 20er Jahre in Berlin mitnehmen.

Nach dem ersten Weltkrieg wird die Metropole Berlin von einer Flut an Menschen überlaufen. Doch auch in der Millionenstadt grassieren Wohnungsnot, Inflation und Armut. Trost und Ablenkungen suchen die Menschen in den Cafés, Bars, Kabaretts und Tanzlokalen.

------------------------------

Noch mehr Nachrichten aus Dortmund:

Hund in Dortmund: Rehkitz stirbt nach Vierbeiner-Attacke – Polizei im Einsatz

Dortmund: Heftiger Crash im Berufsverkehr! Auto kippt auf der Fahrbahn um

Aktenzeichen XY: Klärt ZDF-Sendung gleich vier Fälle aus NRW auf? Einer aus Dortmund liegt über 20 Jahre zurück

------------------------------

Regisseur Gil Mehmert will die Zuschauer mit einem bunten Mix an Songs und Tänzen durch die 20er Jahre führen. Die Lieder zum Besten geben keine Unbekannten.

Prominenter Cast – ER spielt die Hauptrolle

Die männliche Hauptfigur „Crooner“ wird zu verschiedenen Tagen von insgesamt vier Schauspielern besetzt. Einer von Ihnen ist Alexander Klaws, der erste Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“ und ehemalige Tarzan-Protagonist.

Dortmund: Alexander Klaws spielt die Hauptrolle im neuen Musical "Berlin Skandalös". Foto: IMAGO / Future Image

Bei der Premieren-Vorstellung spielt ein anderes bekanntes Gesicht jedoch die Hauptrolle. Anton Zetterholm, der vor Alexander Klaws die Rolle des Tarzan spielte, darf am 22.10. den Anfang als amerikanischer Schlagersänger machen.

------------------------------

Termine und geplante Tagesbesetzung des Crooners

Fr, 22.10.2021 19:30 Uhr Crooner: Anton Zetterholm

So, 24.10.2021 18:00 Uhr Crooner: Anton Zetterholm

Mi, 27.10.2021 19:30 Uhr Crooner: Mark Seibert

Sa, 06.11.2021 19:30 Uhr Crooner: Mark Seibert

So, 21.11.2021 18:00 Uhr Crooner: Mark Seibert

So, 05.12.2021 16:00 Uhr Crooner: Mark Seibert

Mi, 15.12.2021 19:30 Uhr Crooner: Anton Zetterholm

Do, 16.12.2021 19:30 Uhr Crooner: Anton Zetterholm

Sa, 18.12.2021 19:30 Uhr Crooner: Anton Zetterholm

Di, 21.12.2021 19:30 Uhr Crooner: Alexander Klaws

Di, 28.12.2021 19:30 Uhr Crooner: Alexander Klaws

Mi, 29.12.2021 19:30 Uhr Crooner: Alexander Klaws

Fr, 31.12.2021 15:00 & 20:00 Uhr Crooner: David Jakobs

Fr, 07.01.2022 19:30 Uhr Crooner: Alexander Klaws

Sa, 15.01.2022 19:30 Uhr Crooner: David Jakobs

So, 16.01.2022 15:00 Uhr Crooner: David Jakobs

So, 16.01.2022 19:00 Uhr Crooner: David Jakobs

So, 30.01.2022 16:00 Uhr Crooner: Anton Zetterholm

Fr, 25.02.2022 19:30 Uhr Crooner: Mark Seibert

Sa, 26.03.2022 19:30 Uhr Crooner: David Jakobs

Fr, 01.04.2022 19:30 Uhr Crooner: Alexander Klaws

So, 10.04.2022 18:00 Uhr Crooner: Anton Zetterholm

So, 17.04.2022 18:00 Uhr Crooner: David Jakobs

Mo, 18.04.2022 18:00 Uhr Crooner: Alexander Klaws

------------------------------

Aber auch Mark Seibert (Tanz der Vampire) und David Jakobs (Das Wunder von Bern) sind Stars in der Musical-Branche.

Karten sind an der Theaterkasse im Kundencenter, telefonisch unter 0231/ 5027 222 oder auf der Homepage des Theaters Dortmund erhältlich. (cg)