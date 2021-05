Die Stadt Dortmund hat am Sonntag einiges zu bieten.

Dortmund: Besonderes Event – DAS kannst du am Sonntag alles erleben

Dortmund. Die letzten Monate waren für unternehmungslustige Menschen aus Dortmund eher mau. Umso größer die Freude, dass an diesem Sonntag so einiges in der Stadt möglich ist.

Der Sonntag, der für manche der Tag der Ruhe ist, wird in Dortmund zu einer echten Entdeckungstour.

Dortmund: Zahlreiche Freizeitangebote trotz Corona

Alles was Spaß macht, war in den letzten Monaten eher mit Vorsicht zu genießen. Die Pandemie hat vielen Freizeitplanungen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun verkündet die Stadt Dortmund auf ihrer Facebookseite jedoch Nachrichten, die Hoffnung machen.

-------------------------------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

-------------------------------------------

Der 16.Mai ist Internationaler Museumstag. Das nimmt sich die Stadt zum Anlass die zahlreichen Museen trotz Corona zu präsentieren. Zum Beispiel bietet das Naturmuseum Online-Führungen durch die Ausstellung an. Videos und 360 Grad-Wanderungen durch die Museumsgänge bringen unter anderem Themen wie die Dinosaurier näher. Unter dem Motto „Museen inspirieren die Zukunft“ öffnet auch das Museum für Kunst und Kulturgeschichte die virtuellen Pforten.

Unter anderem das Dortmunder U öffnet die virtuellen Pforten. Foto: dpa

Dortmund: Kultur virtuell kennenlernen

Auch das Dortmunder U hat sich digital aufgestellt. Auf der Internetseite des Wahrzeichens können sich die Besucher ganz einfach Zuhause auf dem Bildschirm über die Kultur Dortmunds informieren.

-------------------------------------------

-------------------------------------------

Der Internationale Museumstag findet bereits zum 44. Mal statt. Allein in Deutschland nehmen rund 6.500 Museen an dem Event teil. (neb)