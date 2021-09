Dortmund: Passanten finden Leiche am U-Turm – jetzt jagt die Polizei DIESEN Mann

Dortmund. Was geschah am vorletzten Sonntag in der Nähe des U-Turms in Dortmund?

Mit dieser Frage beschäftigt sich eine Mordkommission nach dem Fund einer Leiche in einer Schlafstätte für Obdachlose. Jetzt haben die Ermittler aus Dortmund offensichtlich eine heiße Spur.

Dortmund: Obdachloser tot aufgefunden – Verdächtiger frei

Passanten hatten den leblosen Körper des Mannes am 19. September in der Emil-Schumann-Straße zwischen U-Turm und "BIG"-Krankenkasse gefunden.

Später sollte sich herausstellen, dass es sich bei dem Todesopfer um einen Mann aus der Obdachlosenszene handelt. Die Passanten verständigten sofort nach ihrer schrecklichen Entdeckung die Polizei

Die Beamten konnten einen schnellen Ermittlungserfolg vermelden und einen Verdächtigen (39) festnehmen. Doch der Verdacht gegen den 39-Jährigen sollte sich nicht erhärten, wie die Polizei am Tag nach dem Leichenfund mitteilte.

------------------------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

------------------------------------

Lange war es nun still gewesen um die Ermittlungen der Dortmunder Beamten. Doch jetzt haben die Ermittler einen neuen Verdächtigen im Visier. Und die Beweise gegen den Mann scheinen erdrückend.

Weitere Hintergründe zu dem Fall kannst du hier nachlesen >>>

Polizei Dortmund jagt diesen Mann

Nach Angaben der Polizei Dortmund besteht dringender Tatverdacht gegen Gunars Miglans (45).

Hast du Gunars Miglans gesehen? Foto: Polizei Dortmund

Die Beamten jagen deshalb öffentlich mit Fahndungsbildern nach dem in Riga (Lettland) geborenen Verdächtigen.

Foto: Polizei Dortmund

-------------

Weitere Themen aus Dortmund und der Region:

Dortmund: Jugendlicher rammt Radfahrer Messer in die Brust – sein Motiv macht fassungslos

Witten: Versuchte Vergewaltigung nahe Kemnader See ++ Polizei jagt diesen Mann ++ Er trägt auffällige Kleidung

Unzumutbare Zustände am Flughafen Düsseldorf – jetzt erreicht das Chaos einen neuen Höhepunkt

------------

Gegen den 45-Jährigen liegt ein Haftbefehl vor. Hast du den Verdächtigen gesehen oder weißt, wo er sich aufhalten könnte? Dann melde dich bitte bei der Polizei Dortmund unter der Nummer: 0231-132-7441. (ak)