Dortmund: Frau (†39) brutal getötet! Tochter findet Leiche – und muss um ihr Leben rennen

Fürchterliches Verbrechen am späten Sonntagabend (10. September) in Dortmund. Nach Angaben der Polizei soll ein Mann (43) seine Ehefrau (39) gegen 22.25 Uhr in einer Wohnsiedlung an der Mallinckrodtstraße mit einem Messer erstochen haben.

Doch damit noch nicht genug. Als die gemeinsame Tochter (20) die Leiche ihrer Mutter in der Wohnung des Mehrfamilienhauses entdeckte, soll der 43-Jährige versucht haben, auch sie zu töten. Die gesamte Nachbarschaft war in Aufruhr, als die junge Frau Unterschlupf vor dem gewalttätigen Mann suchte.

Dortmund: Ehefrau getötet – Tochter rennt um ihr Leben

Nach Angaben der Polizei soll der 43-Jährige mit einem Messer erst auf seine Frau und dann auf seine Tochter losgegangen sein. Der 20-Jährigen gelang es, sich in Sicherheit zu bringen. Trotz mehrerer Messerstiche erlitt die junge Frau nach Angaben der Polizei „nur“ leichte Verletzungen. Sie konnte sich in eine Nachbar-Wohnung retten. Für ihre Mutter sollte jedoch jede Hilfe zu spät kommen.

Nach der Tat verletzte sich der 43-Jährige selbst mit dem Messer. Der mutmaßliche Täter kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus und musste dort operiert werden. „Zur Tat äußert er sich nicht“, teilte die Polizei Dortmund mit. Der Mann ist am Montag dem Haftrichter vorgeführt worden und sitzt nun wegen des Verdachts auf Totschlag sowie eines versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.

6-jährige Tochter in Wohnung

Laut den „Ruhrnachrichten“ war die zweite gemeinsame Tochter (6) zum Zeitpunkt der Gewalttat ebenfalls in der Wohnung. Sie soll von allem allerdings nichts mitbekommen haben, habe ihre Schwester ausgesagt.

Nachbarn berichten der Zeitung, dass die 39-Jährige einen neuen Partner gehabt hätte. Sie vermuten, dass der Ehemann aus Eifersucht gehandelt haben könnte. Die Polizei muss jetzt die Hintergründe des tödlichen Familienstreits ermitteln.