Dortmund: Streit eskaliert! Plötzlich hallen Schüsse durch die Nachbarschaft

Ein Streit in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund ist am Dienstagabend (12. März) vollkommen eskaliert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten mehrere Männer die Scheibe einer Wohnungstür eingeschlagen. Ihr Ziel: Ein Dortmunder, der in der Wohnung lebte.

An der Haustür beleidigten und bedrohten sie den 41-Jährigen. Von den Nachbarn blieb der Streit nicht lange unbemerkt, denn plötzlich hallten Schreie und Schussgeräusche außerhalb des Hauses durch die Nachbarschaft.

Dortmund: Polizei droht mit Tasern

Anwohner fackelten nicht lange und alarmierten umgehend die Polizei. Zwar hatten die Tatverdächtigen mittlerweile die Flucht ergriffen. Doch nur unweit konnten die Polizisten sie ausmachen. Unter Androhung ihre Taser einzusetzen, konnten die Beamten drei Tatverdächtige im Alter von 49 bis 57 Jahren vorläufig festnehmen.

Unweit machten die Ermittler dann auch eine weitere Entdeckung. Neben der Schusswaffe stellten sie auch zwei Messer und einen Schlagstock sicher. Auch ein Diensthund kam zum Einsatz, der die abgefeuerten Patronenhülsen aufspürte.

Tatverdächtige müssen sich verantworten

Die Polizisten stellten die Gegenstände als Beweismittel sicher. Bei dem Streit soll nach aktuellem Stand der Ermittlungen keiner der Beteiligten verletzt worden sein. Dennoch erwartet die festgenommenen Tatverdächtigen jetzt ein Strafverfahren.

Neben Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung werden ihnen auch Bedrohung und der Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Die Ermittlungen zum Fall in Dortmund dauern an.