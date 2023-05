Dortmund: Feuer-Drama in Wohnhaus – mehrere Personen gerettet ++ Auch Nachbarhaus evakuiert

Heftiger Einsatz für die Feuerwehr in Dortmund! Im Stadtteil Marten stand eine Wohnung plötzlich in Flammen. Diese schlugen bereits aus den Fenstern bis hoch ins dritte Obergeschoss. Die Einsatzkräfte mussten mit einem Großaufgebot anrücken.

Mehrere Personen mussten aus der Feuer-Hölle des Mehrfamilienhauses gerettet werden. Doch weil die Flammen auch auf umliegende Gebäude überzuschlagen drohten, hatte die Feuerwehr Dortmund keine andere Wahl, als auch die Bewohner des Nachbarhauses zu evakuieren.

Dortmund-Marten: Vollbrand in Wohnung

Gegen 3.20 Uhr erreichte die Einsatzkräfte der alarmierende Anruf. Im zweiten Obergeschoss stand eine Wohnung in der Straße „Bärenbruch“ lichterlohn in Flammen. Das Kuriose daran: Die Straße liegt direkt gegenüber der Feuerwache im Stadtteil Marten.

Unmittelbar rückten die Kameraden mit zwei Löschzügen an, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Dabei mussten zunächst vier Personen über die Drehleiter gerettet werden. Danach suchten die Einsatzkräfte in der Brand-Wohnung nach weiteren möglichen Opfern.

Zum Glück war keine weitere Person in Gefahr. Ein anderer Bewohner des Hauses hatte sich bereits selbst über eine Treppe auf den Hinterhof retten können. Doch das Feuer-Drama bereitete den Einsatzkräften zunehmend Sorgen.

Feuerwehr evakuiert zwei Gebäude

„Aufgrund der Gefahren durch den giftigen Brandrauch entschlossen sich die Feuerwehrkräfte, alle Wohnungen in dem Brandgebäude und dem Nachbarhaus zu kontrollieren“, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr Dortmund von Samstag (20. Mai). Zur Sicherheit seien deshalb auch die neun Bewohner des Nachbarhauses während der Löscharbeiten evakuiert. In der Brandwohnung musste infolge die Decke großflächig geöffnet werden, um auch die letzten Glutnester in den Griff zu bekommen.

Neben einer durch Rauchgase verletzten Person zieht die Feuerwehr Dortmund am Samstag eine weitere erschreckende Bilanz. Demnach sollen mehrere Wohnungen durch den Großbrand nun unbewohnbar sein. Wie es zu dem Feuer-Drama in Marten kommen konnte, wird nun von der Kriminalpolizei ermittelt.