Urlaub in Kroatien: Flammen-Inferno an der Adria! Touristen erleben den Horror hautnah mit

Die Saison der Waldbrände geht wieder los. Nun trifft es das Naturparadies an der Adriaküste von Kroatien. In dem beliebten Urlaubsgebiet Dalmatien loderten am Donnerstag (18. Juli) die ersten Flammen und dehnten sich schnell zu einem großen Flächenbrand aus.

Das Feuer wütete plötzlich auch direkt in der Nähe eines Hotels und Campingplatzes. Die Touristen, die dort gerade Urlaub machten, mussten evakuiert werden.

Urlaub in Kroatien: Waldbrand bedroht Touristen

Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis so etwas passieren sollte. Zurzeit ist es in Kroatien wieder sehr heiß und trocken – und das schon länger. Die Waldbrandgefahr nimmt aufgrund der Hitze und Trockenheit immer mehr zu. Das Wetter gleicht einem Molotowcocktail, der nur darauf warten, geworfen zu werden. Doch dass es gleich so verheerend werden könnte…

Im Ferienort Trogir brach am Donnerstag der größte Waldbrand aus, den die Region in diesem Jahr bisher erlebt hat. Die Rauchschwaden waren von weit her zu sehen, zahlreiche Videos zeigten das Ausmaß in den sozialen Medien. Es hätte noch so viel schlimmer werden können, hätten die Flammen auch das Hotel Medena und den Campingplatz in Seget Vranjica getroffen. Doch dem Einsatz der über hundert Feuerwehrleute ist zu verdanken, dass das Feuer noch vorher eingedämmt werden konnte.

Urlaub in Kroatien: Nicht der erste Waldbrand

Mittlerweile ist das Feuer gelöscht, die Brandursache sowie der Brandherd allerdings noch unklar. Doch dürfte das Wetter im Zusammenspiel mit starken Winden zur raschen Ausbreitung beigetragen haben. Beides behinderte die Einsatzkräfte, entfachte die Flammen immer wieder aufs Neue. Bis in die Nacht waren die Einsatzkräfte laut Medienberichten und einer Mitteilung der Feuerwehr zugange.

Aktuell kommt es allerdings nicht nur in Kroatien zu verheerenden Waldbränden. Auch in Nordmazedonien, Albanien oder Bulgarien haben Flächenbrände zuletzt bereits Tausende Hektar Land verwüstet, wie afp berichtet. Und auch im Vorjahr wüteten die Feuer in Kroatien und Griechenland. (mit afp)