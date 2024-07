Urlaub auf Mallorca: Großer Protest geplant – hier könnte es für Touristen eng werden

Ein Urlaub auf Mallorca gehört für viele Menschen zur Sommerplanung dazu. Seit langer Zeit ist die spanische Insel bei Urlaubern sehr beliebt und zieht jährlich Millionen Menschen an. Während die Insel vor allem finanziell davon profitiert, wollen einige Einheimische dem Massentourismus auf Mallorca Einhalt gebieten.

Sie sehen in den vielen Besuchern eine Gefahr für ihre Heimat. Darum wollen sie am Sonntag (21. Juli) auf die Straße gehen und laut werden. Dabei dürften sie auch auf eine Menge Touristen stoßen.

Urlaub auf Mallorca: Einheimische wehren sich gegen Massentourismus

Viele Mallorquiner wehren sich gegen die steigenden Preise in den Supermärkten und der Gastronomie. Allen voran aber kämpfen die Protestierenden für mehr bezahlbaren Wohnraum auf der Insel. Denn viele Unterkünfte werden saisonal ausschließlich an Touristen vermietet.

Am Sonntag kommt es darum zu einer Protest-Aktion in Mallorcas Hauptstadt Palma de Mallorca. Um 19 Uhr wollen sich die Protestierenden am Nationalpark Parc de les Estacions treffen und in einem Protestmarsch durch die Stadt ziehen. Dieser soll sie über die Straße Carrer Sant Miquel über den Hauptplatz der Stadt – die Plaça Major – über die Carrer Colom am Rathaus vorbei und bis zum Passeig del Borne führen. Dort soll ein Abschlussmanifest verlesen werden, wie die „Mallorca Zeitung“ erfahren hat.

Protestmarsch mitten durch Touristen-Areal

Die Straßen, durch die die Protestierenden ziehen wollen, sind bei Touristen durchaus beliebt und teilweise eng. Es ist also damit zu rechnen, dass sie diese vollständig für Fußgänger blockieren könnten.

Touristen, die für Sonntag einen Spaziergang durch diese Gegend Palmas geplant hatten, sollten eventuell umdisponieren. Je nachdem, wie viele Menschen sich dem Protest anschließen, könnte es zudem sehr laut im Zentrum der Stadt werden. Die balearische Regierung hatte die Protestierenden ermahnt, die Touristen selbst nicht zu stören und sie zu respektieren. Man habe aber auch Verständnis für den Protest.

Im Jahr 2023 kamen laut dem „Mallorca Magazin“ 17.836.630 Touristen auf die Insel. Das ist ein Vielfaches im Vergleich zu den rund 924.000 Menschen, die dort leben (Stand 2019) – vor allem, wenn man bedenkt, dass all diese Menschen hauptsächlich in den Sommermonaten auf die Insel kommen.