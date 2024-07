A1 im Ruhrgebiet: Lkw-Unglück ++ Autobahn komplett gesperrt ++ Warnung an Anwohner

Gefahrgut-Alarm auf der A1 im Ruhrgebiet. Ein defekter Lkw sorgt auf der Autobahn zwischen Unna und Kamen-Zentrum für Chaos.

Nach Angaben der Polizei trat wegen eines beschädigten Überdruckventils Gas aus dem Lastwagentank aus – mit Gefahr für die Bevölkerung! Die Feuerwehr rückte gegen 19 Uhr mit einem Großaufgebot an, um Schlimmeres zu verhindern. Die A1 im Ruhrgebiet musste für den Großeinsatz in beide Richtungen über Nacht gesperrt werden. Wie lange die Sperrung noch andauert, ist unklar.

++ Vor EM-Halbfinale in Dortmund – wüste Schlägerei zwischen Engländern und Niederländern ++

A1 im Ruhrgebiet gesperrt: Stau im Berufsverkehr

Der Einsatz stellte sich als überaus umfangreich dar. Nach Informationen von DER WESTEN musste die Feuerwehr den Tank kühlen und das Gas mit Wasser niederschlagen.

Mehr aus dem Ruhrgebiet: Oranje-Wahnsinn in Dortmund ++ Polizei umstellt Fan-Zone ++ Niederländer blutüberströmt

Auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte eine Sprecherin der Polizei Dortmund, dass die A1 zwischen Unna und Kamen-Zentrum am Mittwochmorgen weiterhin gesperrt ist. Autofahrer müssen also noch immer über die umliegenden Autobahnen (zum Beispiel über die A2, A45 oder A43) ausweichen. Im Bereich der Unglücksstelle bildete sich schon früh im Berufsverkehr sich ein Stau in Fahrtrichtung Dortmund. Gegen 6.50 Uhr waren es zwei Kilometer – Tendenz steigend.

Großeinsatz der Feuerwehr auf der A1 im Ruhrgebiet. Foto: Florian Fernandez / News 4 Videoline

NINA-Warnung an Bevölkerung

Nicht nur die Autofahrer waren gewarnt. Auch Anwohner mussten dringend aufpassen. Schon am Mittwochabend ging eine Warnung über die Warn-App NINA an die Bevölkerung in der Nähe des Unglücksorts raus.

Mehr Themen:

Bei dem Gas handele es sich nach Angaben der Stadt Unna um Ethylen. Messungen hätten ergeben, dass eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden und der Stoff leicht in Brand geraten könne. „Anwohner sollten Türen und Fenster weiterhin geschlossen halten“, erinnerte die Dortmunder Polizei-Sprecherin an die entsprechende Warnung vom Vortag.