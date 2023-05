Dortmund: Keinen Bock auf Kontrolle – Mann hetzt Hund auf Mitarbeiter vom Ordnungsamt

Hunde-Attacke in Dortmund! Es sollte eine simple Kontrolle werden, doch hatte ein Hundehalter am Freitag, den 28. April, etwas anderes im Sinn. Statt denn Ordnungsamtsmitarbeitern seinen Ausweis zu zeigen, jagte er ihnen plötzlich seinen Hund auf den Hals.

Der 23-Jährige versuchte danach zu flüchten – doch kam er nicht weit. Die Polizei Dortmund nahm ihn gleich darauf in Gewahrsam.

Dortmunder hetzt Hund auf Mitarbeiter – der beißt zu

Ob, um der Kontrolle zu entgehen oder aus Wut – am Freitag ließ ein 23-Jähriger seinen Hund auf Mitarbeiter des Ordnungsamts los. Er und eine Frau hielten sich mit ihren zwei Hunden der Rasse Cane Corso auf dem Spielplatz an der Zimmerstraße, Ecke Priorstraße auf.

Als die beiden Beamten die Personen kontrollieren wollten, machte der Mann eines der Tiere los und befahl ihm, auf die Kontrolleure loszugehen. Der Vierbeiner lief los und biss einen der zwei Stadtmitarbeiter. Sofort riefen sie die Polizei.

Mann (23) in Polizeigewahrsam

Als die Polizei anrückte, musste sie einen Taser einsetzen und dem Vierbeiner einen Stromstoß verpassen, damit er sich endlich beruhigte. Sein Halter suchte ganz schnell das Weite und versuchte sich auf der Münsterstraße in einem Hauseingang zu verstecken. Die Polizei folgt ihm und wollte ihn festnehmen, doch wehrte er sich vehement. Deshalb nahmen die Beamten ihn sogleich in Absprache mit der Staatsanwaltschaft in Gewahrsam.

Währenddessen kam der verletzte Mitarbeiter mit dem Hundebiss ins Krankenhaus, wo seine Wunde versorgt werden musste. Auch bei der Festnahme hatte sich ein Mitarbeiter verletzt. Deshalb ermittelt die Kriminalpolizei Dortmund nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt gegen der 23-Jährigen.