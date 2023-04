Dortmund: Beliebtes Lokal muss schließen – der Grund ist sehr traurig

Seit fünf Jahren gibt es das Restaurant „Lahuhu“ im Unionsviertel in Dortmund. Bei vielen Kunden ist das Lokal sehr beliebt, umso trauriger ist jetzt der Grund für eine mehrwöchige Schließung.

„Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich aufgrund der körperlichen Verfassung meiner Mutter zurückkehren muss, um mich um sie zu kümmern“, wendet sich der Restaurant-Betreiber Chung Ping Zhang aus Dortmund mit einem emotionalen Brief an seine Kunden.

Dortmund: Beliebtes Lokal muss schließen

Daher muss das Restaurant in Dortmund für voraussichtlich einen Monat geschlossen werden, heißt es in dem Brief weiter. Um immer auf den neuesten Stand zu bleiben, gibt es auf der Internetseite des Lokals immer wieder Infos, wann das Lokal wieder öffnen wird.

Auf der Homepage gibt es das Schreiben, das an die Kunden gerichtet ist. Laut der Webseite ist der Brief bereits am 23. März veröffentlicht worden. Chung Ping Zhang wird aktuell also höchstwahrscheinlich schon in seiner chinesischen Heimat sein, um sich um seine Mutter zu kümmern.

Der Betreiber wendet sich anschließend an seine Kunden, die bereits eine Reservierung vorgenommen haben. Diese werden kontaktiert und über die aktuelle Situation aufgeklärt. „Ich bedauere es zutiefst, Ihnen Unannehmlichkeiten in Ihrem Speiseplan zu verursachen“, entschuldigt er sich.

Kunden bekommen Rabatt

Die Kunden, die er nicht erreichen konnte und die in Dortmund vor dem verschlossenen Restaurant stehen, verspricht der Besitzer Rabatt. Während seiner Abwesenheit wird das Lokal gereinigt und Geräte gewartet.

„Wir hoffen, dass wir Ihnen dadurch bei der Wiedereröffnung ein noch besseres kulinarisches Erlebnis bieten können. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis für unser Restaurant bedanken. Wir freuen uns darauf, Sie in naher Zukunft wieder mit exzellentem Speiseservice zu bedienen“, heißt es zum Schluss in dem Brief.

Mit Sicherheit werden die Kunden Verständnis dafür haben, dass er den weiten Weg in die Heimat macht und um sich um seine Mutter zu kümmern. Wann das Restaurant wieder öffnen wird, ist aktuell noch unklar.