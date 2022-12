Dortmund: Leiche an U-Bahn-Station gefunden ++ Polizei ermittelt

Schock an der Möllerbrücke in Dortmund am Donnerstagmittag (29. Dezember). Passanten wählten gegen 11.52 Uhr den Notruf, nachdem sie einen leblosen Mann in der Nähe des Eingangs zur U- und S-Bahn-Station an der Sonnenstraße entdeckt hatten.

Der Rettungsdienst und ein Notarzt eilten sofort zur Möllerbrücke. Sie konnten allerdings nichts mehr für den Mann tun. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Polizei Dortmund hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

Dortmund: Leiche gefunden – Obduktion steht an

Ein Sprecherin der Polizei Dortmund sagte auf Nachfrage von DER WESTEN, dass es sich bei dem Toten um einen Mann ohne festen Wohnsitz handelt. Angaben zur Todesursache konnte die Polizeisprecherin noch nicht machen. Die Leiche des Obdachlosen soll nach dem Jahreswechsel obduziert werden.

Ein Sprecher der Feuerwehr Dortmund teilte gegenüber DER WESTEN mit, dass keine Erkenntnisse auf eine mögliche Fremdeinwirkung vorliegen.