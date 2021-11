Dortmund: Lebensgefährliche Verletzungen nach Angriff – Tatverdächtiger auf freiem Fuß

In Dortmund wurde ein 26-Jähriger von drei Männern niedergestochen. (Symbolbild)

Dortmund. Heftiger Vorfall in Dortmund!

Wie die Polizei Dortmund mitteilt, ist es am Dienstagabend (26. Oktober) gegen 19 Uhr zu einer Attacke gekommen, bei dem 26-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde. Die Polizei ermittelte einen Tatverdächtigen, der sich aber aktuell auf freiem Fuß befindet.

Dortmund: Ein mutmaßlicher Täter gefunden

Im Ortskern Kirchlinde gingen auf offener Straße drei Täter den 26-Jährigen an und stachen ihn wieder. Dabei wurde er lebensgefährlich getroffen.

Die Polizei konnte einen der mutmaßlichen Täter ermitteln. Es handelt sich um einen 39-Jährigen aus Dortmund. Der Tatverdächtige befindet sich aktuell auf freiem Fuß. Gegenüber den „Ruhrnachrichten“ erklärte Oberstaatsanwalt Carsten Dombert: „Der Anfangsverdacht hat sich nicht so weit verdichtet, der Mann gilt nicht als dringend tatverdächtig.“ In U-Haft kam er nicht. Der Mann soll einer Gruppe angehört haben, die mit dem Opfer in Streit geriet.

Mittlerweile schwebt der 26-Jähriger nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Hast du etwas vor Ort beobachtet? Dann melde dich bei der Kriminalwache Dortmund unter Telefon 0231/1327441. (ldi)