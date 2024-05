Dortmund: Messer in den Rücken gerammt! Streit in der City eskaliert

Aktuell ist die Polizei in der Dortmunder Innenstadt im Großeinsatz. Hier ist ein Streit zwischen mehreren Beteiligten am Montagabend (27. Mai) vollkommen aus dem Ruder gelaufen, berichtet die Polizei gegenüber DER WESTEN.

Gegen 18.10 Uhr hatten Passanten die Polizei alarmiert, weil sich an der Kampstraße in Dortmund mehrere Personen lauthals stritten. Plötzlich zückte einer der Beteiligten ein Messer – und verletzte einen Mann am Rücken. Zur Schwere der Verletzungen konnte der Polizei-Sprecher bislang noch keine weiteren Angaben machen. Lebensgefahr bestehe allerdings nicht.

Dortmund: Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Der Einsatz in der Dortmunder Innenstadt läuft aktuell (mit Stand von 19 Uhr) noch. Die Tatwaffe wurde noch nicht gefunden. Außerdem seien zwei Personen beim Eintreffen der Polizei vom Tatort geflohen. Ob sie in direktem Zusammenhang mit der Messer-Attacke stehen, sei bislang noch unklar.

Die Polizei Dortmund fandet derzeit nach dem flüchtigen Täter. Das Opfer soll neben dem Messer auch mit Pfefferspray angegriffen worden sein. Weitere Informationen können die Ermittler noch nicht teilen.

Messerattacke im Unionviertel bleibt unvergessen

In letzter Zeit scheinen sich die Messer-Attacken in Dortmund zu mehren. Erst vergangenen Monat hatte ein 21-jähriger Obdachloser auf einen 49-Jährigen im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Unionstraße so schwer eingestochen, dass dieser lebensgefährlich verletzt wurde.

Wochenlang fahndete die Polizei Dortmund mit einem Foto des Messer-Mannes nach dem flüchtigen Täter. Am Donnerstag (23. Mai) konnte er schließlich in der Dortmunder Innenstadt widerstandslos festgenommen werden. Mehr dazu liest du in diesem Artikel >>>.

