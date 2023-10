Dortmund: Bangen um Jugendliche! Gruppe sitzt in Israel fest – Rückflug annulliert

Heftiges Bangen in Dortmund! Israel wurde von der Terrorgruppe Hamas angegriffen, Terroristen töteten über 600 Menschen, entführten zudem Dutzende in den Gazastreifen. Das israelische Militär startete bereits eine Gegenoffensive (mehr zum Geschehen in Israel hier im News-Blog). Jetzt sind auch Jugendliche aus Dortmund vom schrecklichen Terror betroffen!

15 Schüler und Schülerinnen befinden zurzeit in Israel. Ursprünglich sollte die Gruppe das Land am Sonntag (8. Oktober) verlassen. Doch der geplante Rückflug findet nicht statt, wurde annulliert. Das berichten die „Ruhr Nachrichten“.

Dortmund: Jugendliche sitzen in Israel fest

Die Jugendgruppe ist im Rahmen des Austauschprogramms „Building Bridges“ der Auslandsgesellschaft Dortmund vor Ort. Am Nachmittag sollten die Jugendlichen mit einem Linienflug von Turkish Airlines Israel in Richtung Türkei verlassen. Am Montagmorgen (9. Oktober) dann von Istanbul aus nach Düsseldorf weiterfliegen.

Turkish Airlines habe jetzt aber den Flug annulliert, so Klaus Wegener, Präsident der Auslandsgesellschaft. Auch der geplante Shuttle-Transfer zum Flughafen von Tel Aviv fand nicht statt. Die Schüler waren im Großraum Tel Aviv und in Dortmunds Partnerstadt Netanya in Gastfamilien untergebracht. Sie hätten bereits in Luftschutzräumen übernachten müssen.

Rückflug annulliert

Möglicherweise könne die Gruppe am Dienstag (10. Oktober) Israel verlassen. Wegener dazu: „Wir planen aktuell damit, dass die Gruppe am Dienstagmorgen mit einem Flug von Anadolujet von Tel Aviv aus Israel verlassen kann.“ Ob dieser Flug aber tatsächlich stattfinde, könne man wegen der Sicherheitslage in Israel noch nicht sagen. Sollte alles geplant ablaufen, wären die Jugendlichen nach einem langen Aufenthalt in Antalya am Mittwochabend (11. Oktober) in Düsseldorf.

Eine Evakuierung ist schwierig, weil die meisten Fluglinien ihre Flüge von und nach Israel strichen. Die Bundesregierung kündigte zudem noch keine Evakuierungsflüge an. Die Menschen vor Ort seien aufgefordert worden, wegen des ausgerufenen Kriegszustands in ihren Häusern zu bleiben. Bleibt zu hoffen, dass alles wie geplant abläuft…