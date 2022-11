Dortmund: Mann befriedigt sich im ICE – Zugbegleiter staucht ihn zusammen

Erschreckende Szenen in einem ICE in Richtung Dortmund!

Ein Fahrgast sorgte für Aufsehen, weil er zwei Frauen sexuell belästigte. Am Hauptbahnhof in Dortmund gelang es der Polizei den Täter zu stellen. Dabei kam etwas Überraschendes ans Licht.

Dortmund: ICE-Fahrt wird für Fahrgäste zum Alptraum

Am Samstagmorgen, 26. November, ereigneten sich ekelerregende Szenen in einem ICE zwischen Düsseldorf und Dortmund. Zwei junge Frauen schliefen während der Reise ein – und ahnten zunächst nicht, was sich vor ihnen abspielte. Laut Polizei wurden sie gegen 6 Uhr davon geweckt, dass ein Mann im Sitz gegenüber von ihnen masturbierte.

Trotz mehrfacher Aufforderungen ließ der Täter nicht ab und wurde daraufhin von einem Zugbegleiter lautstark konfrontiert. Am Dortmunder Hauptbahnhof gelang es den Polizisten den Mann zu stellen.

Auf der Wache stellten die Beamten fest, dass der Syrer keine Aufenthaltserlaubnis hat. Neben der Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen steht ihm nun auch ein Verfahren wegen unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet bevor.