Hunde-Welpe in Dortmund von Nachbar brutal durch die Gegend geworfen – Besitzerin muss zusehen!

Ein Hunde-Welpe in Dortmund musste Schreckliches erleben: Eigentlich wollte Michaela T. nur mit ihrem Hund Gassi gehen. Doch was an einem Samstagmorgen im August geschah, treibt der Dortmunderin immer noch Tränen in die Augen.

Sie verließ mit ihrem gerade einmal 12 Wochen alten Sheltie-Welpen das Haus. Auf dem Weg traf sie ihren Nachbarn. Der entsorgte gerade alte Holzbretter im Hausmüll und hatte anscheinend keine gute Laune…

Hunde-Welpe in Dortmund brutal zu Boden geworfen

Wegen der Holzbretter im Hausmüll hatte Michaela T. schon vor ein paar Tagen mit ihrem Nachbarn gesprochen, wie die „Ruhr Nachrichten“ berichteten. Sie habe ihm vorgeschlagen, diese bei der „Entsorgung Dortmund GmbH“ (EDG) loszuwerden. Das Gespräch soll aber ganz harmonisch abgelaufen sein.

Am besagten Samstag trafen sich die beiden wieder, Michaela T. war mit ihrem Hunde-Welpen unterwegs, der Nachbar entsorgte erneut Holzbretter im Hausmüll. Plötzlich kam er hinter ihr her und rief, dass er mit dem Wohnungsunternehmen „DoGeWo“ gesprochen hätte und die Entsorgung der Bretter im Hausmüll wohl kein Problem wäre. Michaela T. antworte wohl nur „Ja, das ist doch schön!“ Doch plötzlich soll der Nachbar schlagend und schreiend auf sie zugekommen sein. Als er drei Zeuginnen an der Straßenecke entdeckte, soll er von ihr abgelassen haben. Doch anstatt sich zurückzuziehen, habe der Nachbar nun seine Wut an dem kleinen Hunde-Welpen in Dortmund ausgelassen. „Er hat meinen Hund mit beiden Händen im Nacken gepackt und sie mit voller Wucht auf den Boden geworfen und mir dann den Weg zu ihr versperrt“, erzählte Michaela T. Wie schrecklich! Doch von jetzt auf gleich ließ der Mann auch von dem Hunde-Welpen ab und ging einfach.

Drohen dem Nachbarn nun Konsequenzen?

Nach dem Vorfall kümmerte sich Michaela T. natürlich sofort um ihren verängstigten Hund und rief die Polizei. Glücklicherweise hat der Hunde-Welpe in Dortmund keine körperlichen Schäden davongetragen. Doch seelisch könnte das schon ganz anders aussehen. Laut der Besitzerin zeigt sich der Kleine inzwischen viel ängstlicher bei Menschen.

Die Polizei Dortmund hat die Anzeige bereits an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Nun muss sich der Nachbar wahrscheinlich bald vor Gericht verantworten.