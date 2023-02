Dortmund Hauptbahnhof: DB-Mitarbeiter wollen Raucher (17) zurechtweisen – plötzlich zückt er eine Pistole

Am Hauptbahnhof von Dortmund ist das Rauchen verboten. Lediglich in kleinen gekennzeichneten Bereichen am Rande der Gleise dürfen Raucher ihrem Laster nachkommen. Doch nicht immer halten sich die Besucher des Bahnhofs an diese Regel. Die Mitarbeiter der Bahn patrouillieren deshalb immer wieder durch den Bahnhof und machen Regelbrecher auf ihre Verstöße aufmerksam.

Während die einen missmutig ihre Zigarette austreten, fangen andere das Diskutieren an – zu Ausschreitungen kommt es in den meisten Fällen allerdings nicht. In der Nacht auf Sonntag (19. Februar) wollte sich auch ein 17-Jähriger am Dortmunder Hauptbahnhof das Rauchen nicht verbieten lassen und zückte deshalb eine Waffe.

Dortmund Hauptbahnhof: Raucher bedroht Bahnmitarbeiter

Als zwei Mitarbeiter der Bahn am Sonntagmorgen gegen 3.40 Uhr bei der Bundespolizeiwache eintreffen, stehen sie noch unter Schock. Sie seien mit einer Schusswaffe bedroht worden, erzählen sie den Beamten. Bei einem Gang durch die Haupthalle sei ihnen ein junger Mann aufgefallen, der dort rauchte. Ihrer Aufforderung, das Gebäude zu verlassen, sei er zunächst aber nicht nachgekommen. Nach einer Diskussion sei der Jugendliche dann aber doch in Richtung Ausgang gegangen.

Dann habe er sich jedoch plötzlich umgedreht, eine schwarze Schusswaffe aus seinem Hosenbund gezogen, diese geladen und auf die 37-jährige türkische Staatsbürgerin gerichtet. Anschließend sei er Richtung Königswall geflüchtet. Die Beamten kontrollierten umgehend die Videoaufnahmen des Bahnhofs. Sie bestätigten die Aussage der zwei Bahnmitarbeiter. Aufgrund des Schocks brachen die beiden ihren Dienst für diesen Tag allerdings ab.

Dortmund Hauptbahnhof: 17-Jähriger wird gefasst

Weil der 17-Jährige bei der Diskussion mit den Bahnmitarbeitern erklärt habe nach Gelsenkirchen fahren zu wollen, bestreiften die Bundespolizisten auch den Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Zudem hatte die Polizei Dortmund um Mitfahndung gebeten, da sich im Dortmunder Stadtgebiet ein Raub ereignet haben soll. Die Personenbeschreibung ähnelte dem Unbekannten.

Mehr News:

Gegen 08.30 Uhr stellten Einsatzkräfte den 17-Jährigen dann letztendlich am Dortmunder Bahnhof. Der Gelsenkirchener wurde fixiert und zur Bundespolizeiwache gebracht. Bei der Waffe handelte es sich um eine Softair-Pistole. Ein dazugehöriges Magazin konnte nicht aufgefunden werden. Nach seiner Festnahme wurde der 17-Jährige in den Gewahrsam der Polizei Dortmund gebracht. Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Bedrohung ein. Weitere Ermittlungen zu dem Raubdelikt übernimmt die Polizei Dortmund.