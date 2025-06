Borussia Dortmund: Juwel feiert Durchbruch! ER bekommt seine große Chance

Wenig andere Vereine ziehen junge Talente so magisch an wie Borussia Dortmund. Wer als vielversprechendes Juwel zum BVB wechselt, weiß: Hier scheut man sich nicht auf die Jugend zu setzen. Namen wie Erling Haaland, Jadon Sancho, Jude Bellingham sind nur einige Beispiele für Talente, die bei Borussia Dortmund den Sprung auf die große Fußballbühne geschafft haben.

Nun hat sich das nächste Talent bei der Borussia in den Vordergrund gespielt. Anfang des Jahres wechselte Enzo Duarte von Hesperange zu Borussia Dortmund. Jetzt gelingt dem jungen Mittelfeldspieler ein bedeutender Schritt in seiner noch jungen Karriere.

Borussia Dortmund: Duarte mit Durchbruch

Mit gerade einmal 16 Jahren wurde Duarte im März erstmals für die luxemburgische A-Nationalmannschaft nominiert – eine beeindruckende Leistung in diesem Alter. In den Spielen gegen Schweden und die Schweiz kam er aber noch nicht zum Einsatz und saß lediglich auf der Bank.

Auch spannend: Borussia Dortmund: Offiziell – BVB sorgt vor Klub-WM für Hammer-Überraschung!

Bei den Freundschaftsspielen im Juni durfte Duarte dann erneut hoffen – und diesmal schaffte er den nächsten Schritt. Während er im ersten Spiel erneut nicht zum Einsatz kam, folgte im zweiten Spiel gegen Irland sein großer Moment: Duarte wurde in der 89. Minute eingewechselt. Der 16-Jährige ersetzte Tomas Moreira im Mittelfeld und feierte damit offiziell sein Debüt für die A-Nationalmannschaft Luxemburgs.

Für einen Impact reicht es nicht

Aufgrund der späten Einwechslung blieb Duarte nur wenig Zeit, um spielerische Akzente zu setzen. Das Spiel endete 0:0 – ein respektables Ergebnis für die Weltranglisten-91., besonders gegen eine erfahrene Nationalmannschaft wie Irland.

Hier mehr News für dich:

Für Enzo Duarte war der kurze Einsatz dennoch ein großer Moment. Mit gerade einmal 16 Jahren schon für die A-Nationalelf aufgelaufen zu sein, ist ein beachtlicher Meilenstein. Bei Borussia Dortmund selbst spielte Duarte in der vergangenen Saison noch für die U17. In der kommenden Spielzeit soll er jedoch in die U19 aufrücken und sich dort weiterentwickeln.