Dortmund: Brutaler Angriff am Hauptbahnhof! Frau stirbt an Verletzungen

Wieder eine schlimme Attacke in Dortmund! Nachdem es erst letzte Woche am Hauptbahnhof zu einer blutigen Gewalttat kam (hier mehr lesen), bei der ein Mann durch mehrere Messerstiche schwer verletzt wurde, ereignete sich in der Nacht von Dienstag (6. Mai) auf Mittwoch (7. Mai) erneut ein dramatischer Vorfall.

Wie jetzt feststeht, sollen zwei Männer eine 40-Jährige angegriffen haben. Die Frau starb kurz danach an ihren Verletzungen.

Dortmund: Obdachlose schwer verletzt gefunden

Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch gegen Mitternacht. Um diese Uhrzeit meldeten mehrere Zeugen eine schwere Körperverletzung bei der Polizei Dortmund. An der Rückseite des Harenberg City-Centers an der Südseite des Hauptbahnhofes fanden die Beamten eine verletzte 40-jährige Frau. Sie lag in einem Treppenaufgang und hatte offenbar keinen festen Wohnsitz.

Die Polizisten begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Anschließend wurde die Dortmunderin mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Jegliche Hilfe kam allerdings zu spät – in der Klinik starb die Obdachlose kurze Zeit später an ihren Verletzungen.

Dortmund: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Noch am Tatort in Dortmund gelang es den Beamten, zwei Tatverdächtige festzunehmen. Die Männer sind 19 und 26 Jahre alt und stammen aus Dortmund. Eine Mordkommission der Dortmunder Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

In den letzten Wochen scheinen sich brutale Angriffe in Dortmund zu häufen, vor allem Messerattacken sorgen immer wieder für Wirbel. Seit bereits einem Jahr gibt es in der Stadt ein spezielles Messer-Trageverbot für bestimmte Personen (darunter zum Beispiel bekannte Straftäter). Wie effektiv die Maßnahme wirklich ist, kannst du in diesem Artikel hier lesen.