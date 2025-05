Borussia Dortmund: Konkurrenz für Guirassy? BVB-Bosse schmieden Transfer-Plan

Borussia Dortmund hat sich von Serhou Guirassy schon einiges versprochen, schließlich hat er schon beim VfB Stuttgart gezeigt, dass er ein absoluter Top-Stürmer ist. Doch die Erwartungen dürfte er noch übertroffen haben, hat er schon über 40 Torbeteiligungen in dieser Saison gesammelt.

Dazu hat er in den letzten Wochen mehrfach betont, dass er auch über den Sommer bei Borussia Dortmund bleiben und etwas Neues aufbauen möchte. Und doch spielen die Klubbosse mit dem Gedanken, einen neuen Stürmer zu holen.

Borussia Dortmund: Holt der BVB einen Guirassy-Herausforderer?

Was auch immer in dieser Saison passiert ist, wie schlecht es zwischenzeitlich auch lief, auf Guirassy konnte sich Schwarz-Gelb stets verlassen. Der Angreifer traf am laufenden Fließband und sicherte seinem Team so den ein oder anderen Punkt. Er ist zur Dortmunds Lebensversicherung avanciert.

Die BVB-Bosse rund um Lars Ricken und Sebastian Kehl sollen jedoch überlegen, im kommenden Sommer einen neuen Stürmer zu verpflichten. So soll es laut den „Ruhr Nachrichten“ im Verein Überlegungen geben, neben Guirassy einen jungen Stürmer zu stellen, der mit der Rolle als Ersatzstürmer und Herausforderer zufrieden wäre.

Der mögliche Neuzugang soll dann Guirassy gelegentlich entlasten und langsam als Nachfolger herangeführt werden. Stürmer Nummer eins bleibt jedoch ganz klar Guirassy. Er muss nicht um seinen Platz und um seine Rolle innerhalb des Teams bangen.

BVB vor XXL-Umbruch?

Im kommenden Transferfenster dürfte sich bei Schwarz-Gelb einiges ändern. Viele Stars sollen den Klub verlassen und Platz für Neuzugänge machen, die dann frischen Wind in die Mannschaft bringen soll. Guirassy soll dabei eines der Gesichter und einer der Säulen des neuen Kaders werden.

Neben Guirassy sollen auch Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck und Pascal Groß die Basis der neuen Mannschaft bilden. Und doch wird sich am Kader des BVB einiges ändern – auch ein neuer Back-Up-Stürmer wird derzeit diskutiert.