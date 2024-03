Dortmund: Unbekannter versteckt Geld in der Stadt – sein neues Geschenk lässt alle ausrasten

Seit Wochen sorgt ein Mann in Dortmund für Aufsehen. Der Unbekannte versteckt überall in der Stadt Geldscheine und lädt Videos der jeweiligen Orte bei Instagram hoch.

Auf dem Account „cash_catch_dortmund“ können seine Follower verfolgen, wo der edle Spender seine Euro-Scheine hinterlässt (hier geht es zum Interview mit dem Dortmunder über seine Beweggründe >>>). Jetzt hat sich der spendable Unbekannte etwas Neues ausgedacht.

Dortmund: Neue Schnitzeljagd mit BVB-Flair

So versteckte er am Donnerstag (7. März) nicht nur einen 10-Euro-Schein, sondern noch einen Gutschein für den Laden einer echten Fußball-Legende in Dortmund. Die Rede ist vom Restaurant „Mit Schmackes“, wo Geschäftsführer Christopher Reinecke mit Ex-BVB-Profi Kevin Großkreutz gemeinsame Sache macht.

Wer das Versteck an der Fachhochschule Dortmund (Fachbereich Design) am Rheinlanddamm direkt gegenüber der Westfalenhalle als erster finden sollte, konnte sich neben dem Geld über einen Gutschein über zwei Schnitzel nach Wahl in dem Lokal im Dortmunder Kreuzviertel freuen. Die Begründung liegt auf der Hand: „Zur Schnitzeljagd gehört einfach ein Schnitzel“, so der Dortmunder mit einem Augenzwinkern.

Dortmunder rasten aus

„Schmackes bester Laden! Direkt auf meiner Straße“, jubelt ein Dortmunder über die Aktion, die sich durchaus sehen lassen kann. Schließlich sind Schnitzel beim Großkreutz-Restaurant nicht unter 14,90 Euro pro Stück zu haben. Dazu noch ein Zehner für Getränke. Klingt nach einem gelungenen Festessen.

Kein Wunder also, dass die Jagd auf das versteckte Geschenk schnell beginnen sollte. Manch einer verzweifelt, als er den Ort erkennt: „Oh nein, da war ich um 12,30 Uhr“, schreibt einer. Der nächste: „Ich weiß, wo das ist, komme aber so schnell nicht hin.“ Tatsächlich sollte es zu spät sein. Denn einer verkündete noch am Donnerstag: „Hab’s gefunden“. Na dann: Guten Appetit!