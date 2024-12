Zum Fest lässt der Flughafen Dortmund es alle wissen – Urlauber sind baff!

Jedes Mal einen Tag aus dem Kalender streichen, langsam das Wetter vor Ort checken und dann endlich die Koffer packen – für viele ist der Urlaub das Highlight des Jahres! Kein Wunder, schließlich kann man stundenlang am Strand liegen, die Seele baumeln lassen und endlich die vielen Bücher lesen, die schon lange im Regal stehen.

Und jetzt sorgt der Flughafen Dortmund für eine absolute Knüller-Nachricht – denn bereits ab Sommer 2025 wird das XXL-Flugangebot um ein ganz besonderes Reiseziel erweitert.

Flughafen Dortmund: Neues Reiseziel ab April 2025

Schon in wenigen Monaten geht es los, denn ab dem 15. April 2025 wird der Flughafen Dortmund einen weiteren Ort in der Türkei anfliegen. Und genau dort trifft mediterranes Flair auf quirliges Treiben. Denn es gibt nicht nur Strände und Badeorte, sondern auch antike Ausgrabungen und bunte Bars. Türkei-Fans wissen es sicher schon: Die Rede ist von Antalya.

+++ Hunde-Wahnsinn am Flughafen Dortmund: Zöllner öffnen Transport-Boxen und handeln sofort +++

Und genau dorthin fliegt Pegasus ab April fünfmal pro Woche, wie auf Facebook angekündigt wurde. Aber nicht nur das! Auch SunExpress bietet Flüge in die Sonnenstadt an. So „geht es dann bis zu 12 – mal pro Woche aus Dortmund an die türkische Riviera!“.

Flughafen Dortmund: Fan-Jubel wegen Türkei-Ziel

Kein Wunder, dass die Freude bei vielen Fans auf Facebook riesig war. „Kann man das schon buchen für Oktober?“, fragte ein neugieriger Urlauber prompt. „Gut für eure Slots und für Reisende, nach Antalya noch flexibler zu sein! Wobei Istanbul eher interessant wäre als Hub (Umstieg) für weitere Ziele. Und leider keine Erweiterung des Streckennetzes mit mehr Destinationen und somit mehr Attraktivität für Fluggäste!“, freute sich auch ein weiterer Fan.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Apropos Türkei-Urlaub: Eine Fluggesellschaft hat ihr Bordmenü um eine weitere Spezialität erweitert, die für gerümpfte Nasen sorgen könnte – worum es geht? Das kannst du HIER nachlesen.