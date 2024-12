Urlaub in der Türkei: Airline macht es wirklich – viele Passagiere werden die Nase rümpfen

„Ey, ab in den Süden, der Sonne hinterher“ singt nicht nur Sebastian Erl (47), besser bekannt als Buddy, lauthals in vielen Clubs und auf vielen Bühnen – auch Menschen, die ihre Koffer für den Urlaub packen, lassen sich oft von diesem Ohrwurm mitreißen. Verständlich, denn sobald es in Deutschland kälter wird, flüchten viele in wärmere Gefilde.

Doch jetzt kommt eine Fluggesellschaft mit einem neuen Angebot – das sicher für Jubel, aber auch für Stirnrunzeln sorgen wird.

Urlaub in der Türkei: Airline will Döner anbieten

Und auf den Tisch bringen, das trifft den Nagel buchstäblich auf den Kopf, denn es geht um ein (leckeres) Airline-Angebot. Genau das will die Corendon Airlines zwischen Deutschland und der Türkei anbieten. Und wie es sich für das Land rund um die Blaue Moschee oder die Hagia Sophia gehört, gibt es nun ein landestypisches Essen, sobald man sich in den Flieger gesetzt hat.

So verkündete der stellvertretende Generaldirektor Atilay Batu laut „turkiyetoday“, den neuen Plan, Döner und Ayran mit an Bord zu nehmen. So betont er: „Unser Gedankengang war einfach: Was essen die Menschen in Deutschland am liebsten? Türkischer Döner sticht dabei besonders hervor. Sowohl unsere türkischen als auch unsere deutschen Passagiere lieben ihn, also haben wir beschlossen, Döner auf Flügen ab Deutschland anzubieten.“

Urlaub: Für 8 Euro – Döner-Genuss im Flieger

Der Döner wird 8 Euro kosten. Zusammen mit einem Ayran wird er als Menü für 10 Euro erhältlich sein. Das Fleisch für den Döner wird in Deutschland produziert, um die Qualität zu sichern. „Ich habe ihn selbst probiert und war begeistert. Ich bin überzeugt, dass auch unsere Passagiere von diesem neuen Angebot begeistert sein werden“, so Batu.

Außerdem wurde betont, dass der Döner bereits am 1. Januar 2025 in den zahlreichen Fliegern angeboten werden soll.

Klingt lecker – kann aber, wie jeder Döner-Fan weiß, auch ganz schön stinken. Herrscht bald dicke Luft rund um den Döner-Duft? Die Zeit wird es zeigen – ein guter oder leckerer Start in den Urlaub in der Türkei ist es dennoch auf jeden Fall.