Dortmund: Schon wieder SEK-Einsatz ++ Polizei jagt IHN

Die Provinzialstraße in Dortmund kommt nicht zur Ruhe. Nach einem SEK-Einsatz am Donnerstagabend (7. März) (mehr dazu hier >>>) kehrten die Beamten in der Nacht auf Freitag schon wieder zurück!

Wieder musste die Provinzialstraße in Dortmund weiträumig gesperrt werden. Wieder rückte das SEK an. Weil ein Anwohner nach Informationen von DER WESTEN verdächtige Geräusche gehört hatte…

Dortmund: Zwei SEK-Einsätze in wenigen Stunden

Die Nachbarschaft an der Provinzialstraße war seit den Abendstunden alarmiert. Die Polizei war auf der Suche nach einem Mann (35), der nach Angaben der Polizei Bochum am Mittag nach einer Verhandlung im Bochumer Familiengericht eskaliert war. Der 35-Jährige sprach „erhebliche Bedrohungen“ aus und ging dann noch auf einen Justizbeamten los.

Anschließend flüchtete der polizeibekannte Angreifer und ließ einen leicht verletzten Beamten zurück. Die Polizei jagte dem Mann hinterher, vermutete ihn in einer Wohnung an der Provinzialstraße. Die Durchsuchung am Abend verlief dann ergebnislos. Als die Beamten abgerückt waren, meldete sich ein Nachbar bei der Polizei! Er hatte offenbar Schritte in der betroffenen Wohnung gehört.

SEK stürmt Wohnung erneut

Weil der Verdacht nahelag, dass der gesuchte Mann nach dem Einsatz in die Wohnung zurückgekehrt sein könnte, kehrten die Spezialkräfte noch in der Nacht zurück. Das SEK stürmte die Wohnung erneut und durchsuchte das gesamte Haus.

Doch wieder sollten die Einsatzkräfte mit leeren Händen zurückkehren. Der 35-Jährige war nirgends zu finden. Die Sperrung der Provinzialstraße konnte danach wieder aufgehoben werden. Die Suche nach dem flüchtigen Gewalttäter geht weiter. Eine Gefahr für die Bevölkerung hatte die Polizei am Donnerstag nicht gesehen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern allerdings an.