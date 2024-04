Essen: Polizei-Einsatz eskaliert – Beamter eröffnet das Feuer

Großeinsatz der Polizei am Montagabend (22. April) in Essen! Offenkundig ist es zu einer brisanten Situation gekommen, die einen Beamten schließlich dazu veranlasste, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen.

Nach ersten Informationen ist ein 26-jähriger Mann im Essener Stadtteil Horst durch einen Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizisten verletzt worden.

Essen: Mann bei Polizei-Einsatz angeschossen

Am späten Abend lagen noch keine umfassenden Informationen zu dem Zwischenfall vor. Dieser hat sich um ca. 19.20 Uhr in einem Haus an der Ecke Dahlhauser Straße/Horster Straße im Stadtteil Horst im Osten des Essener Stadtgebietes zugetragen.

Neben mehreren Streifenwagen eilten auch ein Rettungswagen und ein Notarzt herbei. Der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus transportiert. Auf Fotos unseres Reporters ist zu sehen, dass er bei Bewusstsein war, aber eine blutige Verletzung hatte, als er auf der Trage in den Rettungswagen geschoben wurde.

Angreifer hatte laut Polizei spitzen Gegenstand in der Hand

Die Polizei hatte nach eigenen Angaben gegen 19.20 Uhr einen Notruf erhalten. Der Anrufer berichtete, er habe in einem Haus einen gestohlenen Motoroller entdeckt, der ihm gehöre. Die Polizei fuhr zum Ort des Geschehens. Beamte fanden dort tatsächlich das besagte Zweirad. Nach Informationen von DER WESTEN sollen sie plötzlich merkwürdige Geräusche aus den oberen Etagen des Hauses gehört haben. Daraufhin durchsuchten sie das Gebäude und stießen auf dem Dachboden plötzlich auf einen Mann. Dieser habe, so die Polizei, einen spitzen Gegenstand in der Hand gehabt und damit die Beamten attackiert.

In Essen ist ein Mann angeschossen worden. Hier wird er in den Rettungswagen geschoben. Foto: Justin Brosch

Ein Polizist habe dann zur Dienstwaffe gegriffen und ersten Informationen zufolge mehrere Schüsse abgegeben. Dadurch sei der 26-jährige Mann im Bereich des rechten Beins und am Gesäß verletzt worden. Die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich, so die Polizei.

Wie üblich bei Schussabgaben durch Polizisten übernimmt aus Neutralitätsgründen nicht die eigene Behörde die weiteren Ermittlungen, sondern in diesem Fall das Bochumer Präsidium. Viele Fragen sind offen, zum Beispiel wie der Anrufer das gestohlene Rad in dem Haus entdeckte und wie es konkret zu der Situation kam, in der der Beamte schließlich zur Waffe griff. In diesem Zusammenhang geht es auch um die Frage, ob der Polizist rechtmäßig aus Notwehr handelte.

Wir berichten weiter, sobald neue Informationen vorliegen.