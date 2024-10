Dortmund: Wie bei „Schlag den Star“ – wir haben das neue „Gamehouse“ vor der Eröffnung getestet

NRW bekommt ein neues Event-Erlebnis, bei dem Geschicklichkeit, Köpfchen und Sportlichkeit gefragt sind. Die Rede ist vom neuen „Gamehouse“ in Dortmund. Die Show die einst Stefan Raab ins Leben gerufen hat, soll nun jeder erleben dürfen.

Ganz nach dem Prinzip von „Schlag den Star“ kannst du im direkten Duell mit Familie, Freunden oder auch Arbeitskollegen dein Talent unter Beweis stellen. Ab dem 10. Oktober 2024 sind die Türen im „Gamehouse“ in Dortmund geöffnet. DER WESTEN durfte bereits vor der Eröffnung den Test wagen.

Dortmund: Das Spielkonzept – ähnlich wie „Schlag den Star“

Das siebenköpfige Gründerteam hat auf einer 1.600 Quadratmetergroßen Fläche eine interaktive Spielwelt erschaffen. Aktuell gibt es insgesamt 20 Games in 16 verschiedenen Filmsets, doch die Entwickler arbeiten bereits an weiteren Ideen. „Das Konzept ist speziell für Gäste im Alter von 14 bis 99 Jahren entwickelt worden“, erklärt Geschäftsführer Christian Tropp.

Ein kompletter Durchgang dauert etwa zwei Stunden und es können von 3 bis 12 Spieler mitwirken. Bevor es richtig losgeht, bekommt jede Gruppe einen Moderator an die Seite gestellt, der einem den ganzen Verlauf über begleitet. Derzeit stehen 21 Spiele aus den Bereichen Geschicklichkeit, Wissen und Sport zur Verfügung – gespielt werden 9 davon.

Möge der Beste gewinnen!

Jetzt geht es aber endlich los! Direkt am Anfang lernen wir schon mal der erste große Highlight des Gamehouse in Dortmund kennen: Kurt. Kurt ist der Spielleiter, der sich bei jeder Station einmal kurz auf dem Monitor aus der Regie einschaltet, um die Regeln zu erklären und kleine Tipps zu geben. Kurt erinnert ein bisschen an Friedrich Liechtenstein, die Kultwerbefigur von Edeka.

Spielleiter Kurt erklärt dir im Gamehouse in Dortmund die Regeln. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Zuerst geht es in die Almhütte zum „Hüttengolf“. Hier müssen die Kandidaten in vier Versuchen á drei Würfe ein kleines Seil mit Golfbällen an der rund 8 Meter entfernten Leiter platzieren, um Punkte zu sammeln. Jetzt ist Nervenstärke und Geschicklichkeit gefragt. Via QR-Code können die Kandidaten ihre Ergebnisse immer wieder digital auf dem Handy checken und sich auf einer permanenten Bestenliste mit ihren Gegnern, aber auch anderen Besuchern messen. Nach dem ersten absolvierten Spiel ist noch alles offen, anschließend darf der Letztplatzierte aus einer kleinen Auswahl das nächste Spiel auswählen.

Spannung bis zum Ende

Nun ist Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit das Mittel zum Erfolg, denn wir stehen vor der Wand zum Spiel „Rasende Reaktion“. Innerhalb einer vorgegebenen Zeit werden auf der Wall Farben aufleuchten, die es mit der Hand zu treffen gilt. Bei einem Fehlgriff werden Punkte abgezogen. Während fleißig um die Wette geschlagen wird, gibt der Moderator immer wieder den Zwischenstand bekannt – der Puls steigt vor Anspannung in die Höhe. Spätestens jetzt ist klar: Hier geht es nicht nur um Spaß, sondern auch ums Gewinnen.

Zur Regeneration ist zur Abwechslung mal das Köpfchen und nicht der Körper gefragt. Bei „Hä, wo ist das?“ kannst du beweisen, dass du in Geografie immer gut aufgepasst hast. Positioniere deine Stecknadel so nah wie möglich an das gesuchte Ziel auf der Weltkugel und du kannst die Platzierungen nochmal komplett durchmischen. Somit bleibt die Spannung bis zum Ende erhalten – Aufgeben ist also keine Option!

Wer jetzt schon Lust bekommen hat, der kann sich am besten bereits Online schonmal ein Ticket buchen. Zur Eröffnung am 10. Oktober gilt ein Angebotspreis von 29,90 Euro, egal wie groß die Gruppe ist. Später erhöht sich der Preis für bis zu 6 Spieler um 10 Euro pro Person, während Gruppen ab 6 Spielern nur 34,90 Euro zukünftig zahlen.