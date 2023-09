Dortmund: Mann steht trauernd am Grab – entsetzlich, was ihm widerfährt

Nichtsahnend ist ein Mann (88) am Donnerstagnachmittag (7. September) auf den evangelischen Friedhof in Dortmund-Aplerbeck gegangen. Was der Dortmunder dort erleben musste, ist völlig anstandslos.

Die Polizei Dortmund bittet nun eine Woche später die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach einem Unbekannten. Der hatte sich nicht nur einen wehrlosen Senior als Opfer herausgepickt, sondern auch einen denkbar unwürdigen Moment.

Dortmund: Hässliche Szenen auf Friedhof

Es sollte ein Ort der Ruhe sein, des Abschieds und der Trauer. Doch das schien einen jungen Mann an diesem Tag gegen 14.45 Uhr kein Stück zu interessieren. Als der 88-Jährige trauernd an einem Grab stand, nutzte der Unbekannte die Gelegenheit schamlos aus.

Mitten am helllichten Tage wurde der Senior von hinten angegriffen. Sein Peiniger riss ihm bei dem Raubüberfall eine wertvolle Uhr vom Handgelenk. Mit seiner Beute flüchtete der Mann Richtung Friedhofs-Ausgang, um dann in seinen Wagen, einen schwarzen Golf mit Dortmunder Kennzeichen, zu steigen. Damit raste der brutale Räuber Richtung Köln-Berliner-Straße und ließ den 88-Jährigen verletzt zurück. Ähnlich schlimm wie die im Gerangel erlittenen Verletzungen dürfte der seelische Schmerz nach dem Raub an dem sensiblen Ort in Dortmund gewesen sein.

Polizei Dortmund sucht diesen Mann

Die Polizei Dortmund hat jetzt eine Beschreibung des geflüchteten Täters veröffentlicht und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung:

etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß

etwa 22 bis 27 Jahre alt

dunkle Haare

Zum Zeitpunkt der Tat soll der Mann dunkle Kleidung getragen haben.

Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben zu dem gesuchten Gewaltverbrecher machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Dortmund unter der Nummer 0231/132-7441.