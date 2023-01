Riesige Rauchwolke über Dortmund! Feuerwehr im Großeinsatz

Die Feuerwehr in Dortmund ist im Großeinsatz. Auf der Provinzialstraße ist ein heftiges Feuer ausgebrochen. Die große Rauchwolke ist schon von Weitem zu sehen.

Am Donnerstagvormittag brach in der Halle einer Autowerkstatt in Lütgendortmund unweit der Bochumer Stadtgrenze ein Feuer aus, das sich schnell ausbreitete. Die Feuerwehr Dortmund ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Dortmund: Großbrand sorgt für mächtige Rauchwolke

Über Dortmunds Westen ist am Donnerstag eine riesige Rauchwolke zu sehen. Sie stammt von einem Großbrand in einer KfZ-Werkstatt. Auf einem Hinterhof an der Provinzialstraße in Lütgendortmund war in der Werkstatthalle aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Mit massivem Aufgebot bekämpft die Feuerwehr Dortmund den Brand. Das erweist sich als äußerst schwierig, auch nach den ersten Löschversuchen schlagen noch immer große Flammen aus dem Gebäude.

Die Rauchwolke ist schon von weitem zu sehen, auch von der A40 aus, die nur wenige hundert Meter südlich des Brandortes verläuft. Benachbarte Gebäude verschwinden fast im Rauch.

