Dortmund schlägt wegen Champions-League-Finale Alarm – nicht nur BVB-Fans bekommen weiche Knie

Fußball-Fans aus dem Ruhrgebiet, aber auch über die Revier-Grenzen hinaus können es wohl immer noch nicht ganz fassen: Nach nunmehr vier Jahren steht endlich mal wieder eine deutsche Mannschaft im Champions-League-Finale. Borussia Dortmund wird am Samstag (1. Juni) um den Pokal in der Königsklasse gegen Rekordsieger Real Madrid kämpfen.

Zwar findet das große Finale in London statt, dennoch rechnet die Stadt Dortmund aufgrund der Public-Viewing-Veranstaltungen und eventueller Auto-Korsos bei einem schwarz-gelben Sieg am Samstag mit einem großen Verkehrschaos in der Pottstadt. Und das bleibt auch für die Verkehrsbetriebe nicht ohne Folgen.

Stadt Dortmund mit drastischer Maßnahme

Vorsicht ist besser als Nachsicht – das ist jetzt auch das Motto der Stadt Dortmund. Um sich ausreichend auf den sehr wahrscheinlich hohen Andrang in der Dortmunder Innenstadt vorzubereiten, will sie am Champions-League-Wochenende ihr Stadtbahn-Angebot deutlich verstärken. Heißt: Sowohl am Samstag als auch am Sonntag (2. Juni) werden deutlich mehr Bahnen der Dortmunder Stadtwerke (DSW21) unterwegs sein.

„DSW21 drückt natürlich die Daumen und hofft, dass der Henkelpott nach Dortmund kommt. In enger Abstimmung mit der Stadt und den anderen Behörden haben wir uns auf dieses Wochenende intensiv vorbereitet“, so DSW21-Verkehrsvorstand Ulrich Jaeger am Montag (27. Mai). Doch nicht nur das Pokalfinale könnte Bahn-Kunden jetzt einen Strich durch die Rechnung machen.

Kulturfest fällt ausgerechnet auf Champions-League-Wochenende

Dabei könnten nicht nur BVB-Fans den Verkehr in der Revierstadt zum Erliegen bringen. Zu allem Übel findet am Wochenende auch das Kulturfest „ExtraSchicht“ an verschiedenen Standorten in Dortmund statt.

Um den Fahrgästen insgesamt mehr Kapazitäten anbieten zu können, sind auf den Stadtbahn-Linien U41, U42 und U43 an diesem Tag nahezu ausschließlich Zwei-Wagen-Züge im Einsatz. Am Finaltag werden außerdem alle Stadtbahnlinien von DSW21 länger unterwegs sein und die Fahrgäste bis mindestens 1 Uhr nachts ab Stadtmitte in die Außenbezirke bringen. Die letzte U41 beispielsweise fährt erst deutlich nach 2 Uhr ab Hauptbahnhof in Richtung Hörde.

DIESE Änderungen kommen auf DSW21-Kunden zu

Wie gewohnt fahren auch ab 0.15 Uhr bzw. 0.45 Uhr die NachtExpress(NE)-Linien von der Reinoldikirche ab. Die Linie U45 wird auch über 18 Uhr hinaus bis nach 1 Uhr in der Nacht zum Sonntag bis Fredenbaum bzw. ab Fredenbaum fahren und somit die U41 entlasten. Auf den Linien U45/U46 wird DSW21 ab 18 Uhr im regulären 10- bzw. 15-Minuten-Takt durchgängig Zwei-Wagen-Züge einsetzen. Wichtig für alle Fußballfans aus dem Osten der Stadt: Wegen Bauarbeiten, die bereits lange vor dem Finale geplant wurden, fahren die Stadtbahnen der U43 nur im Strecken-Abschnitt zwischen Dorstfeld und Wambel (Haltestelle »Pothecke«). Hier sind Schienenersatzverkehr-Busse im Einsatz.

Gewinnt der BVB den Champions-League-Titel, findet am Sonntag im Innenstadtbereich ein Auto-Korso statt. Er soll um 16.09 Uhr am Borsigplatz starten und bewegt sich von dort aus über die Weißenburger Straße, den Schwanenwall und den Königswall bis Hoher Wall/Ecke Lange Straße. DSW21 wird daher auf den wichtigen Stadtbahnlinien U41, U42, U43 und U47 die Kapazitäten spürbar erhöhen und vorrangig Zwei-Wagen-Züge einsetzen. Außerdem sind zusätzliche Stadtbahn-Fahrten vorgesehen.

Trotz des verstärkten Stadtbahn-Angebots sollten DSW21-Kunden dennoch Geduld am Wochenende mitbringen. „Meine Bitte an alle Fahrgäste: Haben Sie Verständnis, wenn es mal zu Wartezeiten kommt! Das sollte an so einem ‚Feiertag‘ die allseits gute Laune nicht weiter schmälern“, so Jaeger. Weiter Informationen zu den Fahrzeiten und Umleitungen findest du im Fahrplan der DSW21.