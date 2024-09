Dortmund: Cinestar verkündet irren Plan – Kino-Fans im Ruhrgebiet schlackern mit den Ohren

Kino-Liebhaber aus Dortmund staunten in letzter Zeit nicht schlecht, denn das Cinestar am Hauptbahnhof glich monatelang einer riesigen Baustelle. Schon bald soll damit aber endlich Schluss ein – und Besucher können hier wieder die neusten Kino-Filme und alte Klassiker auf großer Leinwand bestaunen.

Bislang ließen sich die Betreiber des Cinestar in Dortmund noch nicht ganz in die Karten schauen, was der Umbau genau bedeutet und was hier überhaupt verändert werden sollte. Jetzt herrscht endlich Klarheit.

Cinestar in Dortmund sorgt für Gewissheit

Denn Film-Enthusiasten erwartet hier schon bald ein ganz besonderes, neues Highlight. Denn einer der Säle soll in ein IMAX-Kino umgewandelt werden, wie die Betreiber in einer Pressemitteilung bekannt gaben. Kinos dieser Art bieten neben einer Hochauflösung der Bilder in 4K und damit gestochen scharfen Aufnahmen auch extreme Kontraste und die größte Farbpalette, die überhaupt zur Verfügung steht.

Auch der Sound soll den visuellen Neuerungen natürlich in nichts nachstehen und wird dementsprechend angepasst. Die Leinwand soll 20 Mal 10 Meter groß werden und wäre damit die größte im gesamten Ruhrgebiet.

Cinestar in Dortmund: HIER ist es so weit

Schon ab dem 30. September soll technisch alles vorbereitet sein. Bis der Saal offiziell geöffnet wird, soll es aber noch bis zum 15. November dauern. Damit würde das neue IMAX-Kino pünktlich zur „Gladiator 2“-Premiere eröffnen.

Hier sollen künftig aber nicht nur Filme in 2D, sondern auch in 3D gezeigt werden. Dafür erhalten Besucher laut den Cinestar-Betreibern in Dortmund eigens konzipierte Brillen. Gut 300 Zuschauer sollen in den neuen IMAX-Saal hineinpassen.