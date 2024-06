Dortmund: BVB-Fans erkennen ihr Stadion kaum wieder – „Wie hässlich“

Dortmund fiebert der EM 2024 entgegen. Einen Tag nach dem Auftaktspiel zwischen Deutschland und Schottland steigt in der Ruhrpott-Stadt die erste große Fußballparty. Italien und Albanien kämpfen am Samstag (15. Juni, 21 Uhr) im Signal-Iduna-Park um die ersten EM-Punkte.

Wobei der Name des ehemaligen Westfalenstadions anlässlich der EM 2024 geändert werden musste, weil die Uefa nur ihre eigenen Sponsoren zulässt. Und so lautet der offizielle Name des Signal-Iduna-Parks während des Turniers „BVB Stadion Dortmund“. Es ist nicht die einzige Änderung, an die sich die Fans der Schwarzgelben gewöhnen müssen.

Dortmund: Stadion-Schock für BVB-Fans

Schon die Schalke-Fans konnten wenig mit den Änderungen der Uefa in ihrer geliebten Veltins-Arena anfangen. Sie regten sich vor allem über die Umgestaltung des Spielertunnels auf (mehr dazu hier >>>). BVB-Fans haben aus ganz anderen Gründen ziemliche Bauchschmerzen beim Anblick ihres „Wohnzimmers“.

Genau wie an allen anderen Austragungsorten hat die Uefa anlässlich der EM auch in Dortmund Werbebanden mit Bannern überklebt. Und die Farbwahl ist für BVB-Fans gelinde gesagt sehr gewöhnungsbedürftig. So erstrahlen zahlreiche Elemente ausgerechnet in blau – und erinnern somit unweigerlich an die Farbe des Reviernachbarn aus Gelsenkirchen.

So sehen die Kabinen bei der EM 2024 in Dortmund aus. Foto: IMAGO/NurPhoto

„Wie hässlich sieht das bitte aus?“

„Die haben unser Stadion ja mal so gefickt. Wie hässlich sieht das bitte aus?“, fragt ein erschütterter BVB-Fan bei „X“ (vormals Twitter). Vor allem die komplett in Blau leuchtenden Kabinen dürften den BVB-Fans ein Dorn im Auge sein. „Es ist grauenhaft“, stimmt unter diesem Eindruck ein weiterer Dortmund-Fan zu. Und auch an den Anblick der mit Sitzplätzen voll gepflasterten Südtribüne müssen sich die Fans gewöhnen, auch wenn das zumindest bei internationalen Spielen der Standard ist.

Während der EM gibt es keine Sitzplätze auf der Südtribüne in Dortmund., Foto: IMAGO/Cord

Für Schalke-Fans sind die fassungslosen Kommentare der Rivalen natürlich gefundenes Fressen. „Sah vorher auch schon scheiße aus“, kontert einer von vielen. Wer den Schaden hat, braucht eben für den Spott nicht zu sorgen.