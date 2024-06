Gelsenkirchen: Schalke-Fans erkennen Veltins-Arena nicht mehr wieder – „Sieht scheiße aus“

Die Vorbereitungen für die EM 2024 in Gelsenkirchen sind in vollem Gange. Kurz vor dem Fußballfest im eigenen Land steigt die Aufregung an allen Spielorten.

Die Uefa überlässt bei dem Mega-Event nichts dem Zufall. Schon am 23. Mai hat der FC Schalke 04 seine Veltins-Arena an den Fußballverband übergeben. Seitdem herrschen am Austragungsort der EM 2024 in Gelsenkirchen nicht nur hohe Sicherheitsvorkehrungen. Die Uefa krempelt das Stadion auch mächtig um – sehr zum Missfallen vieler Schalke-Fans.

Gelsenkirchen: Veltins-Arena im neuen Gewand

Für viele S04-Anhänger ist die Veltins-Arena so etwas wie das zweite Wohnzimmer. Und wer hat es schon gerne, wenn plötzlich ein Gast die Wände darin streicht? Und das auch noch ohne zu fragen. Genau so fühlt es sich offenbar für die Schalker Fans an, als sie sehen, was die Uefa mit ihrem geliebten Stadion gemacht hat. Vor allem ein Detail stößt den traditionsbewussten Königsblauen besonders sauer auf.

Mehr zur EM 2024: Gelsenkirchen verkündet Public-Viewing-Hammer zur EM – wenn SIE kommen, wird es ernst

Dass der Fußballverband die Sponsoren-Namen im Stadion bei seinen Events überklebt, kennen die S04-Fans noch aus alten Europapokal-Tagen. Ob Videowürfel oder Tribünenbanner – alles musste vor den Duellen in der Champions League oder der Europa League weichen. Doch bei der EM 2024 geht die Uefa noch einen Schritt weiter.

„Wehe, da ist ein Kratzer“

Die Rede ist vom Spielertunnel in der Veltins-Arena, auf den viele Fans besonders stolz sind. Schließlich erinnert der Gang zum Spielfeld im Bergweg-Style an die Kumpel-Geschichte des Vereins. Der Weg hin zu dem „Stollen“ ist allerdings nun von der Uefa komplett im Design der EM 2024 verkleidet worden. „Was haben die dummen Ceferin-Vollidioten aus unserem schönen Stollen gemacht!?“, fragt ein Schalker ungläubig auf der Facebook-Seite der Veltins-Arena.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein anderer urteilt knallhart: „Sieht scheiße aus“ – und das, obwohl immerhin die Farbe blau dominiert.

Mehr Themen:

Es gibt aber auch Fans, die darauf verweisen, dass die Umgestaltung alle Stadien betrifft und nach den Spielen wieder zurückgebaut wird. Die Vorfreude auf die Euro im eigenen Land wollen sich die meisten also doch nicht nehmen lassen. Zumindest, wenn die Aktion am Ende keine Spuren hinterlässt. Wie heilig den Schalkern ihre Arena ist, zeigt dieser drohende Kommentar: „Wehe, da ist ein Kratzer.“