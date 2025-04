Gelsenkirchen: Star-Moderatorin lässt Ruhrpott-Stadt träumen – „Komme gerne wieder“

Kommt bald mehr Glanz und Glamour in den Ruhrpott? Diletta Leotta ist nicht nur „die Frau von“, sondern auch seit Jahren eine Große in der Sportszene. Denn die Ehefrau von Schalke-Torwart Loris Karius ist als Sportmoderatorin oft im Einsatz und führt regelmäßig Interviews mit den Größen aus der italienischen Liga Serie A.

Als eine der bekanntesten Sportmoderatorinnen Europas hat sie also schon so einiges in der Welt rund um den Fußball erlebt und gesehen. Zuletzt war sie dank ihres Mannes auch öfters in Deutschland unterwegs. Und offenbar hat der Ruhrpott Eindruck hinterlassen…

Frau von Schalke-Star bald öfter zu sehen?

In einem ausführlichen Interview mit dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ spricht die 33-Jährige offen über ihren Job und die Balance zu ihrem Privatleben. Aktuell muss die Mutter einer Tochter nämlich öfter mal zwischen Italien und Deutschland pendeln, da ihr Mann seit Februar 2025 als Torwart bei FC Schalke 04 verpflichtet ist. Offenbar hat der Ruhrpott sie ziemlich beeindruckt.

+++FC Schalke 04: Bei irrer Karius-Show – SIE war in der Veltins-Arena+++

„Ich war vor zwei Wochen zum Spiel gegen Preußen Münster in Gelsenkirchen und habe ein volles Stadion mit über 60.000 Menschen gesehen, genau wie in der Woche darauf in Berlin. Es war eine Überraschung, diese faszinierende zweite Liga mit einer unglaublichen Fangemeinde zu erleben“, erzählt Diletta.

Diletta Leotta mag den Ruhrpott

Jedoch könne sie es nicht immer zu einem Spiel schaffen. „Natürlich bin ich fast jede Woche bei einem Spiel der Serie A im Einsatz, womit es schwierig sein wird, öfter zu kommen – aber wann immer ich Zeit habe, komme ich gerne wieder“, macht sie den Fans Hoffnung. Ab und zu mal das ganze Geschehen nur aus der Ferne zu beobachten, macht Diletta wohl auch Spaß.

Mehr News:

Dennoch betont sie im Interview, wie stolz sie darauf ist, es als Frau in dieser Männerdomäne so weit geschafft zu haben. „Als ich vor sechs oder sieben Jahren meinen Job angetreten habe, war ich die einzige Frau hier in Italien. Alle waren überrascht. Zum Glück hat sich das inzwischen geändert. Allein bei DAZN sehe ich, dass es immer mehr Frauen gibt, ob in Italien, Deutschland oder anderswo – sowohl vor als auch hinter der Kamera. Das macht mich sehr glücklich“, betont die Sportmoderatorin.