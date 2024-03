Dortmund: Streit vor Trinkhalle endet blutig! Eine Person nach Messer-Attacke in Lebensgefahr

In Dortmund ist am Samstagabend (24. März) ein Streit zwischen zwei Personen eskaliert. Einer der beiden schwebt derzeit in Lebensgefahr, wie die Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigte.

Kurz nach 22 Uhr wurde die Dortmunder Polizei von der Feuerwehr über zwei verletzte Personen in der Nähe einer Trinkhalle am Borsigplatz informiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie fest, dass eine der beiden Personen schwere Stich- und Schnittverletzungen erlitten hatte. Die Polizei geht daher davon aus, dass mindestens ein Messer oder ein ähnlicher Gegenstand im Spiel war. Eine Person schwebt nach der Auseinandersetzung in Lebensgefahr. Um die Hintergründe zu klären, wurde die Mordkommission eingeschaltet, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Informationen folgen in Kürze.