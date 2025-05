Galatasaray-Fans feiern irre Party in Dortmund – ausgerechnet HIER

Am Sonntag (18. Mai) war ziemlich was los in NRW. Überall wurde ausgelassen gefeiert, auch in Dortmund. Der Grund: Galatasaray Istanbul hatte die Fußball-Meisterschaft gewonnen.

Tausende türkische Fußballfans stürmten auf die Straßen, blockierten beim Autokorso wichtige Verkehrsadern, zündeten Pyrotechnik und mehr. Fotos aus Dortmund zeigen die pure Freude.

Dortmund: Fußball-Fans feiern in den Straßen

Am Sonntagabend wurde es in der Stadt ganz schön laut. Beim Autokorso um den Borsigplatz trafen sich zahlreiche Galatasaray-Anhängern, um den dritten Meistertitel in Folge zu feiern. Das 3:0 gegen Kayserispor in der Süper Lig sorgte für den vorzeitigen Titel-Gewinn und die nunmehr 25. Meisterschaft für Galatasaray Istanbul.

Nach dem Spielende ging es auf den Dortmunder Straßen hoch her. Fans feierten ausgelassen in den Straßen. Der sonst BVB-schwarz-gelbe Borsigplatz leuchtete rot von Pyrotechnik und Galatasaray-Trikots. Es wurden Fahnen geschwenkt und beim Autokorso kam der Verkehr zum Erliegen.

In Dortmund war es am Sonntagabend zur Abwechslung mal nicht Gelb-Schwarz auf den Straßen. Foto: Mauermann / News 4 Video-Line TV

NRW: Fußballfans feiern gemeinsam

Auch anderswo in NRW wurde lautstark gefeiert, in Gelsenkirchen und auch in Köln. Hier trafen gleich zwei große Lager aufeinander. Denn wie es der Zufall so will schaffte es nicht nur Galatasaray Istanbul erneut, die Meisterschaft zu gewinnen, auch der 1. FC Köln konnte einen großen Sieg für sich verbuchen.

Mit dem 4:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern steigen die Geißböcke in die erste Bundesliga auf und können jetzt wieder ganz oben mitmischen. Der FC machte den Aufstieg kurz vor der Meisterschaft der Istanbuler perfekt. Wie der „Express“ berichtet, feierten die Fans vom 1. FC und Galatasaray nicht nur friedlich nebeneinander, sondern sogar gemeinsam.