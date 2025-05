Feuerwerk bei Japantag 2025 – Stadt reagiert auf „Schande“ bei „Rhein in Flammen“

Es ist das Highlight beim alljährlichen Japantag in Düsseldorf. Auch 2025 soll wieder ein spektakuläres japanisches Höhenfeuerwerk an der Rheinuferpromenade den Tag abschließen. Ein Feuerwerk am Rhein in NRW? Das hat erst vor kurzem eine gewaltige Diskussion ausgelöst.

Ein Tierschützer sprach nach dem Tod eines Schwans nach „Rhein in Flammen“ in Bonn von einem „Feuerwerk der Schande“ (mehr dazu hier >>>). Die Stadt Bonn hat bereits Konsequenzen gezogen. Nicht nur Tierschützer fragen sich, ob ein Feuerwerk mit solchen Dimensionen angesichts der Verfügbarkeit von Drohnen als Alternative noch zeitgemäß sind. Steht jetzt auch das Feuerwerk beim Japantag in Düsseldorf auf dem Prüfstand?

Bleibt es beim Feuerwerk beim Japantag 2025?

„Das abschließende Feuerwerk zum Japantag, der im Zeichen der Freundschaft Düsseldorfs mit Japan steht, ist ein wesentlicher Bestandteil der traditionellen japanischen Kultur und ein Zeichen der gegenseitigen Verbundenheit“, teilte die Stadt Düsseldorf auf Nachfrage von DER WESTEN mit. Es locke jährliche hunderttausende Menschen in die NRW-Landeshauptstadt und sei deswegen eines der Highlights im Veranstaltungskalender der Stadt.

Eine Absage zugunsten des Tierwohls? Das steht offensichtlich nicht zur Debatte. „Probleme, wie sie nun in Bonn auftraten, sind in der Landeshauptstadt Düsseldorf bislang nicht bekannt“, so eine Sprecherin der NRW-Landeshauptstadt, die betont: „Gleichwohl wird vor und während des Feuerwerks in besonderem Maße auf das Tierwohl geachtet.“

Das Feuerwerk gilt als das Highlight beim Japantag. (Archivbild) Foto: IMAGO/Dreamstime

Düsseldorf zieht Konsequenzen aus „Rhein in Flammen“

Veranstalter „D.Live“ verweist auf eine enge Abstimmung mit den zuständigen städtischen Behörden und verweist auf den Tierschutz rund um den Japantag: „Für die Vorbereitung der Feuerwerkswiese sorgen wir zum Beispiel mit dem Liegenschaftsamt dafür, dass die Schafe, die auf dieser Seite der Rheinwiesen weiden, einen artgerechten Abstand halten und ihrem natürlichen Habitat nicht eingeschränkt werden.“

Nach „Rhein in Flammen“ kündigt aber auch die Stadt Düsseldorf Konsequenzen an: „Aufgrund der Erkenntnisse aus Bonn wird die Landeshauptstadt das Feuerwerk im Umfeld begleiten, um mögliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu bewerten und bei Bedarf zu verhindern.“