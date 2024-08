Dortmund: Bomben-Entschärfung offiziell! Anwohner müssen sich umstellen

In Dortmund hat sich am Sonntagmorgen (11. August) ein Verdachtspunkt bestätigt. Im Bereich der Mergelteichstraße auf dem Gelände des Rombergparks wurde von der Stadt ein Blindgänger entdeckt. Aus Sicherheitsgründen wird der Fundort seit 10 Uhr in einem Radius von 250 Metern evakuiert. Betroffen sind rund 1.000 Anwohner sowie 300 Bewohner der Seniorenzentren Mina-Sattler-Haus und Erna-David-Haus.

Bereits am Dienstag (6. August) wurden im Zuge von Bauarbeiten zwei Blindgänger entdeckt, diese mussten aber erst noch untersucht werden. Trotzdem kündigte bereits der Zoo Dortmund an: Am Sonntag müssen die Türen geschlossen bleiben (hier mehr dazu <<). Jetzt ist klar: Ein 250-Kilogramm-Blindgänger wurde bestätigt. Alle Entwicklungen kannst du hier im Newsblog verfolgen!

+++ Hier kannst du den Bomben-Newsblog aktualisieren +++

Dortmund: Bombenentschärfung im Rombergpark

11.50 Uhr: Die Evakuierung der rund 1.000 Anwohner ist abgeschlossen. Das Ordnungsamt führt derzeit eine letzte Kontrolle durch. Die Evakuierung der Seniorenheime wird voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

10.30 Uhr: Die Überprüfung der zwei Verdachtspunkte an der Mergelteichstraße hat einen 250-Kilogramm-Blindgänger amerikanischer Art mit Zünder bestätigt, erklärt die Stadt Dortmund am Sonntagmorgen. Von der Evakuierung sind rund 1.000 Anwohner sowie 300 Bewohner des Mina-Sattler-Hauses und des Erna-David-Hauses betroffen.

Das könnte dich auch interessieren:

Die Betroffenen werden gebeten, ihre Wohnungen und Häuser eigenständig zu verlassen und sich nach Möglichkeit selbst Alternativen zu organisieren, beispielsweise bei Freunden oder Verwandten unterzukommen. Alternativ besteht die Möglichkeit, den Westfalenpark kostenlos zu besuchen. Die Buslinien 440, 445, 449 und 450 von DSW21 fahren in beiden Fahrtrichtungen Umleitungen.