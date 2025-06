„Bares für Rares“: Nach Expertise – Kandidatin in Schockstarre

Ulla aus Solingen bringt einen stattlichen Löwen ins Pulheimer Walzwerk mit. Die Erwartungen? Riesig! Doch dann trifft die „Bares für Rares“-Kandidatin der Schock.

Horst Lichter (63) wittert erst eine Sensation. Ein echter Bronzefund? Ulla und ihre Tochter Christina sind gespannt. Schließlich regnet es für solche Objekte oft ordentlich Asche. Doch Expertin Bianca Berding (48) bringt Ernüchterung: „Es ist leider keine Bronze, sondern Galvanoplastik.“

„Bares für Rares“: Verkäuferin trifft der Schlag

Ulla und Christina sind perplex. Ihr Wunschpreis von 500 Euro ist futsch. Berding bewertet den Löwen nur mit 250 bis 300 Euro. Ein herber Rückschlag! Dabei hätte der Löwe aus Bronze stolze 1.500 bis 2.000 Euro eingebracht. Doch das bleibt ein Traum. Im Händlerraum geht das Staunen weiter.

Susanne Steiger (42) merkt an, dass der Löwe viel zu leicht ist. Wolfgang Pauritsch (53) bestätigt: „Es sieht aus wie Bronze, ist es aber nicht.“ Trotzdem hat der Löwe seinen Charme. „Wenn man den am Schreibtisch stehen hat, das macht schon Eindruck“, so Pauritsch und bietet 100 Euro.

Doch auch David Suppes (36) und Jos van Katwijk haben Interesse. Letzterer geht mit 200 Euro in die Offensive.

Für Ulla ist das eine Enttäuschung. Sie hatte mehr erwartet. Doch sie möchte den Löwen nicht wieder mit nach Hause nehmen. Schweren Herzens stimmt sie dem Deal zu. Der Löwe wechselt für 200 Euro den Besitzer.

Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr.